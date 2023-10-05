С начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов потребтоваров — это рекорд с 2019-го Статьи редакции
В основном это продавцы одежды и обуви из Турции и Беларуси.
- С января по сентябрь 2023 года на российском рынке заработали 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома, подсчитали в NF Group (бывшая Knight Frank). Данные приводит РБК.
- Для сравнения, в 2019 году в России появилось 26 новых зарубежных розничных игроков. В 2020-м их было 13, в 2021-м — 15, а в 2022-м — 11.
- Большинство пришедших в Россию иностранных компаний в 2023-м — бренды одежды и обуви, а также товаров для дома из Турции. По данным NF Group, девять таких компаний работают в ценовом сегменте «средний» и «выше среднего». Ещё три компании — из Беларуси, также на рынок вышли продавец спортивной одежды из Австралии и сети из Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.
- До этого на российский рынок выходили в основном американские и европейские сети, отмечает издание. Например, в 2020-м — немецкая Boss Woman, шведская & Other Stories, итальянская Ereda. В 2021-м — французская Dior Beauty, испанская Zara Beauty, американская Guess Activewear.
- Опрошенные РБК эксперты считают, что в России будет появляться всё больше брендов «второго и третьего эшелона», которые менее заметны на мировом рынке на фоне «международных гигантов».
- При этом аналитики отмечают, что от ухода иностранных игроков в стране выигрывают маркетплейсы, которые распродают остатки международных компаний и завозят товары по параллельному импорту, и российские бренды — например, Lime, Henderson, Gloria Jeans, Ostin, марки Melon Fashion Group.
- Мировые бренды (Zara, H&M, Dior и другие) начали уходить из России с начала «спецоперации». По оценке NF Group на конец первого квартала 2023 года, с марта 2022-го об уходе объявили 23 иностранные компании, ещё 34 провели ребрендинг и передали (или объявили о планах передать) российский бизнес другим участникам.
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Если в нашей компании случилась первая продажа на рынке Сербии, можно ли сказать, что ещё один российский бренд вышел на рынок Сербии?
Знаю предпринимателей, которые спрятались от мобилизации в Казахстане, там и остались, а теперь на нашем производстве отшивают одежду для Wildberries. Можно ли сказать, что это иностранный, казахский бренд вышел на рынок России?
Ну и в России 5,97 млн компаний, а тут добавилось ещё шестнадцать. Хороший результат.
Зашёл для пример на ru.2xu.com (упомянут в статье). Владелец магазина ООО «Бренд Стрит» — зарегистрирован в 2019 году. Получается, просто дистрибьютер привёз ещё один бренд в Россию. Можно ли из статьи сделать вывод, что таких "запусков" за год было шестнадцать? Шестнадцать новых торговых марок завезли все предприниматели в Россию за год.
можно, если про него кроме вас кто то знает в мире))
Нет.
Нет.
Нет.
Нет.
То ли ещё будет, «братские» Китай, Индия, Турция и Иран не оставят россиян без одежды.
В следующей серии: Россия объявляет войну следующему «братскому» народу.
Белоруссия
А на первый взгляд не скажешь, что российские.
Все очень крутые и достойны восхищения. Особенно Gloria Jeans. Отличный бизнес. Например. В 2022 года получили ЧП в 6,1 млрд рублей. Более 15 свих фабрик, в партнёрах 200+ швейных фабрик, 15 тыс. сотрудников.
Для сравнения, первые два месяца войны обошлись примерно в 480 млрд рублей в день. То есть, если бы повоевали на один день меньше, то могли бы ещё несколько десятков Глорий Джинс в России получить. Был бы у нас российский H&M.
А за все время несколько тысяч?
А сколько уличных сортировать с выгребными ямами заменить на человеческие убранства можно было, сколько населения пунктов поддержать и развить, сколько дорог проложить, сколько больниц и детских садов, школ и всего прочего.
А шведский куда бы делся?
В России у производителя одежды Gloria Jeans осталось 20% производственных мощностей, «80% переброшено в Азию», рассказал основной владелец и предправления компании Владимир Мельников
Почему?