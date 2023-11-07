В продажу поступил российский аналог американских батареек Duracell — Opticell в похожем оформлении, только с мишкой Статьи редакции
Маскот Duracell — кролик.
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- О старте продаж в офлайне и онлайне сообщило издание New Retail со ссылкой на компанию-производителя. Она планирует занять нишу, которую освободили ушедшие из России бренды Duracell и Energizer, и произвести более 20 млн батареек до конца 2023 года.
- В августе 2023-го Telegram-канал Mash писал, что марку Opticell запустило руководство российского представительства Duracell, «отлепившееся от США». По тогдашним словам Минпромторга, российский проект не связан с американским. Однако главой ООО «Импульс», которое владеет Opticell, выступает Юрий Коротаев — он возглавлял Duracell Russia.
- В 2022 года Минпромторг исключил продукцию Duracell из списка товаров для параллельного импорта. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Дюраселл Раша» за 2022 год составила 4 млрд рублей, чистая прибыль — 457,6 млн рублей.
- Duracell объявила об уходе из России в апреле 2023 года — по данным Mash, из-за прекращения поставок батареек с завода в Бельгии. Компания собиралась завершить заказы, распродать запасы и прекратить поставки продукции в страну. В июле марку вновь включили в перечень для параллельного импорта.
Кайф, производители как бы уходят, но на деле остаются
Все ненавидят тоталитарный режим, но сто баксов это сто баксов, как говорится
Сто британских компаний подтвердили, что нарушают санкции. Так что, не только сто баксов, но и сто фунтов.
Дюже, любо! Технологии – это хорошо, главное, чтобы вперед двигались!
Ага, можно джае отрицательно двигатся!
Джае джае!
Удачный ребрендинг. Вместо ДУРЫ-зайки, ОПТИ-мишка.
Батарейка и точка