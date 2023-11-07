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Торговля
Полина Лааксо

В продажу поступил российский аналог американских батареек Duracell — Opticell в похожем оформлении, только с мишкой Статьи редакции

Маскот Duracell — кролик.

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Так выглядит упаковка Opticell
  • О старте продаж в офлайне и онлайне сообщило издание New Retail со ссылкой на компанию-производителя. Она планирует занять нишу, которую освободили ушедшие из России бренды Duracell и Energizer, и произвести более 20 млн батареек до конца 2023 года.

Бренд-герой Opticell — мишка. Энергичный и сильный, готовый к любым вызовам. Мишка Opticell принял эстафету у розового зайчика, покинувшего Россию.

Юрий Коротаев, гендиректор владельца Opticell — ООО «Импульс»
  • В августе 2023-го Telegram-канал Mash писал, что марку Opticell запустило руководство российского представительства Duracell, «отлепившееся от США». По тогдашним словам Минпромторга, российский проект не связан с американским. Однако главой ООО «Импульс», которое владеет Opticell, выступает Юрий Коротаев — он возглавлял Duracell Russia.
Один из вариантов дизайна упаковки Duracell
  • В 2022 года Минпромторг исключил продукцию Duracell из списка товаров для параллельного импорта. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Дюраселл Раша» за 2022 год составила 4 млрд рублей, чистая прибыль — 457,6 млн рублей.
  • Duracell объявила об уходе из России в апреле 2023 года — по данным Mash, из-за прекращения поставок батареек с завода в Бельгии. Компания собиралась завершить заказы, распродать запасы и прекратить поставки продукции в страну. В июле марку вновь включили в перечень для параллельного импорта.

#новость #duracell

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14 комментариев
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 Горделивый Сербский Патриот

Кайф, производители как бы уходят, но на деле остаются

Все ненавидят тоталитарный режим, но сто баксов это сто баксов, как говорится

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Дадим В.

Сто британских компаний подтвердили, что нарушают санкции. Так что, не только сто баксов, но и сто фунтов.

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Дадим В.

Дюже, любо! Технологии – это хорошо, главное, чтобы вперед двигались!

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Igor

Ага, можно джае отрицательно двигатся!

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Дадим В.

Джае джае!

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Алекс

Удачный ребрендинг. Вместо ДУРЫ-зайки, ОПТИ-мишка.

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Allestor Klei

Батарейка и точка

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11 комментариев
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