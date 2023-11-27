Сооснователь Alibaba Джек Ма зарегистрировал стартап Hangzhou Ma’s Kitchen Food для продажи упакованной сельхозпродукции Статьи редакции
Уставный капитал составил 10 млн юаней — около $1,4 млн.
- Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на базу корпоративных данных Tianyancha и национальное бюро кредитной информации. Компанией владеет Hangzhou Dajingtou No 22 Arts and Culture — юрлицо, которое Ма основал в 2019 году для инвестиционных сделок: в нём предпринимателю принадлежит 99,9%, сообщило South China Morning Post.
- Hangzhou Ma’s Kitchen Food сосредоточится на «торговле упакованными продуктами, первичной обработке сельхозпродукции и её продаже». Некоторые китайские СМИ предположили, что компания будет продавать готовые блюда. Позже одно из них рассказало со ссылкой на публикацию бывшего помощника Ма в WeChat, что речи о готовых блюдах не идёт.
- Должность исполнительного директора получил Джейсон По (Pau) — исполнительный директор департамента международных программ Jack Ma Foundation, благотворительной организации Ма. Супервайзером назначили Сюй Ши — бывшего топ-менеджера той же структуры.
- Джек Ма перестал часто появляться на публике после критики китайских властей, которые решили отменить IPO его финтех-компании Ant Group в 2020 году. Предприниматель утверждал, что финансовая политика страны «душит инновации».
- В 2021 году антимонопольный регулятор Китая наложил на Alibaba рекордный для страны штраф в $2,8 млрд. По подсчётам Bloomberg, на фоне давления китайских властей компания потеряла $344 млрд капитализации за год.
- В ноябре 2022 года FT писала, что Ма покинул Китай и живёт в Японии на фоне «продолжающегося подавления Пекином ИТ-сектора». В марте 2023-го Bloomberg рассказало, что власти пытались убедить его вернуться, чтобы помочь правительству создать благоприятный для бизнеса имидж. Предприниматель решил остаться за границей и заявил, что покинул свои компании, чтобы заняться исследованиями в сельском хозяйстве.
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Какую-то страну мне напоминает.. Братский народ, хуле..
Вот, уже десять минут сижу и думаю, какую страну и не могу понять какую.
Американские партизаны, слившись с обстановкой в туалете компартии, выведали этот секрет, ага.
Продавать будут готовые блюда. Или не готовые блюда.
Возможно и не блюда вовсе. Но всё будет упаковано как надо!
Вот теперь всё стало понятно 👍🏻
Во всяком случае, никто не будет отправлен.
И сотрудники будут почаще руки мыть!
Вот уже десять минут сижу и не могу понять, готовые блюда или не готовые блюда
Упакованные 👆🏻
Жаль, что даже таким ребятам, тем более пострадавшим от режима, практически не вырваться за пределы родных пенатов.
p.s. компанию зарегал в Китае.
Не только в Китае - везде, где от режима страдает бизнес.
так и говорю. языковая среда, связи, культура, доверие рынка.
Не могу не согласиться.😁
Так а страдалец то кто? Не могу понять уже десять минут
Как всегда - когда теряем, тогда ценим.
Джек Ма реально крутой чел. Я был на его лекции в Пекине.
Когда я приехал в Россию, то я реально увидел, что мы живем в стране полного пиздабольства, навязанного америкой.
Забыли про культуру, про традицию. Просто пустыня. Каждый хочет наебать друг друга.И это не конкуренция.
И если предприниматели не отсекут от себя шизофреников пиздаболов, то так все и будет продолжаться.
"стране полного пиздабольства, навязанного америкой"
сказочный д*****б.
В смысле это Америка навязывает нае%вать друг друга?
Я правильно понимаю, что под замысловатым и модным (потому что латиница) названием Hangzhou Ma’s Kitchen Food скрывается расфасованная в сетки по 2/5 кило картошка? Если так, то я тут вижу не ноу хау, а явный маркер, указывающий на снижение уровня потребления и бедность. Если Ма решил вложиться в фасованные овощи, то скорее всего он увидел тренд на падение популярность ресторанов, что может произойти только при снижении доходов населения.
Я не экономист, я просто гуляю.
Районные суды Санкт-Петербурга в предвкушении исков.
Надеюсь, без кишечной палочки в подарок
Только если с сальмонеллезом
Это нынче в тренде
"Уставный капитал составил 10 млн юаней — около $1,4 млн."
Почему не 10000р и один сотрудник в штате
3 мин прошло после моего комментария, при попытке чуть дополнить лезет окно "Плоти". Видно, в датском королевстве дела совсем плохо пошли.
"торговле упакованными продуктами, первичной обработке сельхозпродукции и её продаже" о чем вообще речь идет?
Мытую морковку продавать будет.
Вот он, точно!
Такие разносторонние сектора для бизнеса выбрал, однако🤔