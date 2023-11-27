Торговля
Полина Лааксо

Сооснователь Alibaba Джек Ма зарегистрировал стартап Hangzhou Ma’s Kitchen Food для продажи упакованной сельхозпродукции Статьи редакции

Уставный капитал составил 10 млн юаней — около $1,4 млн.

  • Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на базу корпоративных данных Tianyancha и национальное бюро кредитной информации. Компанией владеет Hangzhou Dajingtou No 22 Arts and Culture — юрлицо, которое Ма основал в 2019 году для инвестиционных сделок: в нём предпринимателю принадлежит 99,9%, сообщило South China Morning Post.
  • Hangzhou Ma’s Kitchen Food сосредоточится на «торговле упакованными продуктами, первичной обработке сельхозпродукции и её продаже». Некоторые китайские СМИ предположили, что компания будет продавать готовые блюда. Позже одно из них рассказало со ссылкой на публикацию бывшего помощника Ма в WeChat, что речи о готовых блюдах не идёт.
  • Должность исполнительного директора получил Джейсон По (Pau) — исполнительный директор департамента международных программ Jack Ma Foundation, благотворительной организации Ма. Супервайзером назначили Сюй Ши — бывшего топ-менеджера той же структуры.
Джек Ма. Источник: Bloomberg
  • Джек Ма перестал часто появляться на публике после критики китайских властей, которые решили отменить IPO его финтех-компании Ant Group в 2020 году. Предприниматель утверждал, что финансовая политика страны «душит инновации».
  • В 2021 году антимонопольный регулятор Китая наложил на Alibaba рекордный для страны штраф в $2,8 млрд. По подсчётам Bloomberg, на фоне давления китайских властей компания потеряла $344 млрд капитализации за год.
  • В ноябре 2022 года FT писала, что Ма покинул Китай и живёт в Японии на фоне «продолжающегося подавления Пекином ИТ-сектора». В марте 2023-го Bloomberg рассказало, что власти пытались убедить его вернуться, чтобы помочь правительству создать благоприятный для бизнеса имидж. Предприниматель решил остаться за границей и заявил, что покинул свои компании, чтобы заняться исследованиями в сельском хозяйстве.

#новости #alibaba #джекма

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29 комментариев
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 Вася Пражкин
власти пытались убедить его вернуться, чтобы помочь правительству создать благоприятный для бизнеса имидж.

Какую-то страну мне напоминает.. Братский народ, хуле..

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Илья Попов

Вот, уже десять минут сижу и думаю, какую страну и не могу понять какую.

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aaa bbb

Американские партизаны, слившись с обстановкой в туалете компартии, выведали этот секрет, ага.

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Вадим Д.

Продавать будут готовые блюда. Или не готовые блюда.
Возможно и не блюда вовсе. Но всё будет упаковано как надо!

Вот теперь всё стало понятно 👍🏻

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Илья Попов

Во всяком случае, никто не будет отправлен.

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Бабунов

И сотрудники будут почаще руки мыть!

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Байд Джонов

Вот уже десять минут сижу и не могу понять, готовые блюда или не готовые блюда

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Вадим Д.

Упакованные 👆🏻

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Ware Wow

Жаль, что даже таким ребятам, тем более пострадавшим от режима, практически не вырваться за пределы родных пенатов.

p.s. компанию зарегал в Китае.

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Илья Попов

Не только в Китае - везде, где от режима страдает бизнес.

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Ware Wow

так и говорю. языковая среда, связи, культура, доверие рынка.

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Илья Попов

Не могу не согласиться.😁

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Байд Джонов

Так а страдалец то кто? Не могу понять уже десять минут

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Илья Попов

Как всегда - когда теряем, тогда ценим.

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Андрей Орлов

Джек Ма реально крутой чел. Я был на его лекции в Пекине.
Когда я приехал в Россию, то я реально увидел, что мы живем в стране полного пиздабольства, навязанного америкой.
Забыли про культуру, про традицию. Просто пустыня. Каждый хочет наебать друг друга.И это не конкуренция.
И если предприниматели не отсекут от себя шизофреников пиздаболов, то так все и будет продолжаться.

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Иван Баланар

"стране полного пиздабольства, навязанного америкой"

сказочный д*****б.

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Сергей Тихонов
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Den Kotov

В смысле это Америка навязывает нае%вать друг друга?

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HEIM

Я правильно понимаю, что под замысловатым и модным (потому что латиница) названием Hangzhou Ma’s Kitchen Food скрывается расфасованная в сетки по 2/5 кило картошка? Если так, то я тут вижу не ноу хау, а явный маркер, указывающий на снижение уровня потребления и бедность. Если Ма решил вложиться в фасованные овощи, то скорее всего он увидел тренд на падение популярность ресторанов, что может произойти только при снижении доходов населения.

Я не экономист, я просто гуляю.

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Император Нолимоций

Районные суды Санкт-Петербурга в предвкушении исков.

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Елизавета Дроздова

Надеюсь, без кишечной палочки в подарок

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Борунова Елена

Только если с сальмонеллезом

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Litvinov

Это нынче в тренде

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Алексей

"Уставный капитал составил 10 млн юаней — около $1,4 млн."
Почему не 10000р и один сотрудник в штате

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aaa bbb

3 мин прошло после моего комментария, при попытке чуть дополнить лезет окно "Плоти". Видно, в датском королевстве дела совсем плохо пошли.

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Lauren Simmons

"торговле упакованными продуктами, первичной обработке сельхозпродукции и её продаже" о чем вообще речь идет?

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noname

Мытую морковку продавать будет.

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Я сказал свое имя машине

Вот он, точно!

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katriinnk

Такие разносторонние сектора для бизнеса выбрал, однако🤔

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26 комментариев
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