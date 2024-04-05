Транспорт
Полина Лааксо

Tesla свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч — Reuters Статьи редакции

Инвесторы рассчитывали, что, выпустив её, компания сможет выйти на массовый потребительский рынок.

Обновлено в 20:38 мск. В ответ на пользовательский твит про статью Reuters Илон Маск написал: «Reuters врёт (снова)». В комментариях призывают Комиссию по ценным бумагам и биржам изучить ситуацию на предмет возможного манипулирования рынком со стороны агентства.
  • О том, что компания свернула проект под кодовыми названиями NV91 и H422 (одно для внутренней коммуникации, второе для внешней), сообщило Reuters со ссылкой на источники и внутренние письма. В одном из них поставщиков попросили «приостановить всю связанную с проектом работу» без указания причин.
  • В другом письме от 1 марта 2024 года менеджер поблагодарил инженеров за вклад и попросил задокументировать все наработки, чтобы их «труд не пропал даром». По словам собеседников агентства, часть специалистов перевели на другие задачи. Запланированные совещания по NV91/H422 отменили.
  • На платформе, которую собирались использовать для бюджетной Model 2, Tesla якобы будет разрабатывать роботакси — оно в приоритете у главы компании Илона Маска, говорят источники. Об объёмах выпуска и сроках ничего неизвестно.
  • По мнению агентства, на производство беспилотных такси уйдёт больше времени, да и решить все вопросы с регуляторами будет труднее. Но один из источников уточнил, что компания может и пересмотреть планы, если изменятся экономические условия. Tesla не ответила на запрос издания к моменту публикации.
Илон Маск и Model 3. Источник фото: CNN
  • Маск обещал выпустить бюджетный электромобиль «примерно через три года» в 2020 году. Он планировал снизить затраты на производство в том числе за счёт нового дизайна батарей. В январе 2024 года сообщил, что производство начнут во второй половине 2025-го.
  • Reuters полагает, что Tesla не готова конкурировать с Китаем. Model 2 должна была стоить от $25 тысяч, а китайские производители продают варианты и за $10 тысяч. Пока она занималась «экспериментальным» Cybertruck, фирмы из Китая боролись за доли на рынке электромобилей, предлагая более выгодные на фоне западных предложений цены.
  • На фоне новости акции Tesla подешевели на 4%. До этого они просели из-за сообщений о первом падении продаж в годовом выражении впервые с 2020 года. На момент публикации бумаги торговались по цене $167,60 за штуку.
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Илон Маск во время записи подкаста

#илонмаск #новости #tesla

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33 комментария
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 Максим Исаев

Тут не надо быть Reuters, чтобы понять:

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Soludo

И не надо, в трешке и так ощущается сильная экономия в отделке салона, страшно представить что там за 25К будет.

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Albert Torkhov

В Солярисе за 27к вполне комфортно

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Давидыч

Ну солярис то по всей логике не электромобиль

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Aleksei M

В солярисе батарейка одна и за 50 баксов

В тесле за 35 как в солярисе
За 25

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Alex

https://twitter.com/niccruzpatane/status/1763983419644469260

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Vladislav Kosinov

Ибо привыкли уже работать с высокой маржей с каждого проданного авто. Смысл занимать производственные мощности дешевыми моделями, если на них можно клепать мега-популярные и прибыльные Model Y / X / S, а теперь и кибертрак ? Но с другой стороны да, low сегмент теперь точно будет навсегда отдан китайцам / европейцам.

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ZIPA

Как будто у тесла есть премиум

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Igor Zhukov

Ну смысл есть всегда, особенно если за дело берутся такие люди, я считаю, они вернутся к этому проекту, но немного позже, поверьте окупаемость будет бешенная!

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Alex

Интересно сколько комментов наберет статья с очередным враньем от Рейтерс до того как Маск опровергнет это одним твитом

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Alex

хаха, не думал что так быстро
https://twitter.com/elonmusk/status/1776272471324606778

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Юрий Б.

Блин чему верить.

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Alex

Смотря для чего: для хорошего настроения и ощущения что ты всегда в теме, всегда на стороне большинства и все в мире правильно - конечно Ройтерс. Если хочешь принимать верные решения и может даже иметь возможность заработать на этом - пока меня доверие твиттам Маска ни разу не подводило вдолгую

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Юрий Б.

Ну то есть по факту они (Тесла) не оставили планов по выпуску дешевых автомобилей?

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Слегка Придурковатый

Верить нельзя никому, мне - можно.

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Fallen-117

Выбор очевиден - не лживым Reuters.

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Слегка Придурковатый

"NV91/H422"

Звучит как имя одного из детей Маска.

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Запопу Кусь

🤭

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МосЮрист.ком

Будущее Автоваза

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Maxim Sergeevich

Мне все на свете по плечу.
И с песней этой
Качу по свету,
Качу, качу куда хочу.

Терпи, терпи, терпи,
Когда тяжело.
Скрипи, скрипи
Ты подо мною, седло.
Не смей, не смей, не смей
На миг ослабеть!
Сумей себя преодолеть!

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Запопу Кусь

Сидло жалко 🤧

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Vishna Savadhu

я тибя лублу довай кусать друг другов за попу

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Леон Лозик

после теста китая, тесла будет только у главных "пантовщиков"

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Вадим Д.

Тесламобиля для нищебродов не будет (-:

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Иван Хаманн

ВАЗ-2801 😁
Плохо чтоли?)

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Fred Han

Солярисов испугались

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Тоже хочу

Весь мир передет на китайцев

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Ян Тюрин
В одном из них поставщиков попросили «приостановить всю связанную с проектом работу» без указания причин.

Да что ж такое ,все сворачивают проекты и не объясняют причины

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Nikolay Vavilov

2011:
-Вы не боитесь конкуренции BYD??
Маск - "хаха, вы видели их машины?"
2024: BYD #1 EV производитель, Маск отказывается от авто за 24к $)

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Alex

2024 - BYD №1 производитель Гибридов, Reuters пишет очередной булшит, который опровергается в течении часа

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Юрий Б.
Reuters пишет очередной булшит, который опровергается в течении часа

Можно и отменить втихаря, и в твиторе написать, что Рейтерс лжёт. Замучаются опровергать опровержение.

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Roman Kuvshinnikov

Не очень понимаю почему вдруг "бюджетный" электромобиль это 25к зелени. На мой взгляд бюджетная электричка это то, что делают в Китае за пару тысяч долларов на 2 пассажирских места. А если уж чуть поднажать то и за 10 можно сделать вполне себе "полноценный" автомобиль гибридный со всем необходимым. Понятное дело, что он будет простой и без автопилота, но это и будет действительно решением большинства проблем для "большинства" потребителей.

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Optimus

Пипец Reuters опустился ниже плинтуса что бы такой заказной фейк публиковать.
Вся статья гипотезы, слухи и подтасовки.
Сраный журналист даже не в курсе что Модель 2 и Роботакси это одна платформа. Разница лишь в том что у Роботакси нет руля и педалей.

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