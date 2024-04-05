Tesla свернула разработку «бюджетного» электромобиля стоимостью от $25 тысяч — Reuters Статьи редакции
Инвесторы рассчитывали, что, выпустив её, компания сможет выйти на массовый потребительский рынок.
- О том, что компания свернула проект под кодовыми названиями NV91 и H422 (одно для внутренней коммуникации, второе для внешней), сообщило Reuters со ссылкой на источники и внутренние письма. В одном из них поставщиков попросили «приостановить всю связанную с проектом работу» без указания причин.
- В другом письме от 1 марта 2024 года менеджер поблагодарил инженеров за вклад и попросил задокументировать все наработки, чтобы их «труд не пропал даром». По словам собеседников агентства, часть специалистов перевели на другие задачи. Запланированные совещания по NV91/H422 отменили.
- На платформе, которую собирались использовать для бюджетной Model 2, Tesla якобы будет разрабатывать роботакси — оно в приоритете у главы компании Илона Маска, говорят источники. Об объёмах выпуска и сроках ничего неизвестно.
- По мнению агентства, на производство беспилотных такси уйдёт больше времени, да и решить все вопросы с регуляторами будет труднее. Но один из источников уточнил, что компания может и пересмотреть планы, если изменятся экономические условия. Tesla не ответила на запрос издания к моменту публикации.
- Маск обещал выпустить бюджетный электромобиль «примерно через три года» в 2020 году. Он планировал снизить затраты на производство в том числе за счёт нового дизайна батарей. В январе 2024 года сообщил, что производство начнут во второй половине 2025-го.
- Reuters полагает, что Tesla не готова конкурировать с Китаем. Model 2 должна была стоить от $25 тысяч, а китайские производители продают варианты и за $10 тысяч. Пока она занималась «экспериментальным» Cybertruck, фирмы из Китая боролись за доли на рынке электромобилей, предлагая более выгодные на фоне западных предложений цены.
- На фоне новости акции Tesla подешевели на 4%. До этого они просели из-за сообщений о первом падении продаж в годовом выражении впервые с 2020 года. На момент публикации бумаги торговались по цене $167,60 за штуку.
559 показов
1.2K открытий
1 репост
Тут не надо быть Reuters, чтобы понять:
И не надо, в трешке и так ощущается сильная экономия в отделке салона, страшно представить что там за 25К будет.
В Солярисе за 27к вполне комфортно
Ну солярис то по всей логике не электромобиль
В солярисе батарейка одна и за 50 баксов
В тесле за 35 как в солярисе
За 25
https://twitter.com/niccruzpatane/status/1763983419644469260
Ибо привыкли уже работать с высокой маржей с каждого проданного авто. Смысл занимать производственные мощности дешевыми моделями, если на них можно клепать мега-популярные и прибыльные Model Y / X / S, а теперь и кибертрак ? Но с другой стороны да, low сегмент теперь точно будет навсегда отдан китайцам / европейцам.
Как будто у тесла есть премиум
Ну смысл есть всегда, особенно если за дело берутся такие люди, я считаю, они вернутся к этому проекту, но немного позже, поверьте окупаемость будет бешенная!
Интересно сколько комментов наберет статья с очередным враньем от Рейтерс до того как Маск опровергнет это одним твитом
хаха, не думал что так быстро
https://twitter.com/elonmusk/status/1776272471324606778
Блин чему верить.
Смотря для чего: для хорошего настроения и ощущения что ты всегда в теме, всегда на стороне большинства и все в мире правильно - конечно Ройтерс. Если хочешь принимать верные решения и может даже иметь возможность заработать на этом - пока меня доверие твиттам Маска ни разу не подводило вдолгую
Ну то есть по факту они (Тесла) не оставили планов по выпуску дешевых автомобилей?
Верить нельзя никому, мне - можно.
Выбор очевиден - не лживым Reuters.
"NV91/H422"
Звучит как имя одного из детей Маска.
🤭
Будущее Автоваза
Мне все на свете по плечу.
И с песней этой
Качу по свету,
Качу, качу куда хочу.
Терпи, терпи, терпи,
Когда тяжело.
Скрипи, скрипи
Ты подо мною, седло.
Не смей, не смей, не смей
На миг ослабеть!
Сумей себя преодолеть!
Сидло жалко 🤧
я тибя лублу довай кусать друг другов за попу
после теста китая, тесла будет только у главных "пантовщиков"
Тесламобиля для нищебродов не будет (-:
ВАЗ-2801 😁
Плохо чтоли?)
Солярисов испугались
Весь мир передет на китайцев
Да что ж такое ,все сворачивают проекты и не объясняют причины
2011:
-Вы не боитесь конкуренции BYD??
Маск - "хаха, вы видели их машины?"
2024: BYD #1 EV производитель, Маск отказывается от авто за 24к $)
2024 - BYD №1 производитель Гибридов, Reuters пишет очередной булшит, который опровергается в течении часа
Можно и отменить втихаря, и в твиторе написать, что Рейтерс лжёт. Замучаются опровергать опровержение.
Не очень понимаю почему вдруг "бюджетный" электромобиль это 25к зелени. На мой взгляд бюджетная электричка это то, что делают в Китае за пару тысяч долларов на 2 пассажирских места. А если уж чуть поднажать то и за 10 можно сделать вполне себе "полноценный" автомобиль гибридный со всем необходимым. Понятное дело, что он будет простой и без автопилота, но это и будет действительно решением большинства проблем для "большинства" потребителей.
Пипец Reuters опустился ниже плинтуса что бы такой заказной фейк публиковать.
Вся статья гипотезы, слухи и подтасовки.
Сраный журналист даже не в курсе что Модель 2 и Роботакси это одна платформа. Разница лишь в том что у Роботакси нет руля и педалей.