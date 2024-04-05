«Думал, что шансы Tesla на успех — 10%»: о чём говорил Илон Маск в гостях у Джо

Предприниматель беседовал с Роганом третий раз. Обсудили цензуру в Twitter, пропаганду вымирания человечества и весовую категорию Марка Цукерберга, с которым Маск готов сразиться «когда и где угодно».