Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Галина Мубаракшина
2724

«Сбербанк» представил сервис для купли-продажи автомобилей с личным помощником «СберАвто» Материал редакции

Пользователи смогут оформить страховку и кредит, а в крупных городах — получить машину на дом.

33 комментария
В закладки

«Сбербанк» запустил многофункциональное мобильное предложение «СберАвто» для сделок с автомобилями. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В приложении можно искать, покупать и продавать новые и подержанные машины, оформить страховку и автокредит, отметили в банке. В сделках смогут участвовать физлица и компании-автодилеры. В поиске машины, общении с дилером и оформлении клиентов будет помогать онлайн-консьерж.

Все действия по покупке автомобиля, от выбора до доставки, можно будет выполнить не выходя из дома. Доставка автомобиля «до двери» будет доступна для клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

В «Сбербанке» на момент написания заметки не ответили на вопросы vc.ru о партнёрах и условиях сотрудничества с ними.

Собственный сервис для продажи машин с 2014 года развивает «Яндекс». Компания приобрела сайт объявлений Auto.ru у его основателя Михаила Рогальского.

#новость #сбербанк

Галина Мубаракшина
+5180
7
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 33, "likes": 4, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 123723, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Apr 2020 16:57:44 +0300", "is_special": false }
NetAngels — VDS/VPS
Надо оптимизировать затраты на ИТ? Поддержка и мониторинг, API для управления
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Иванов

8

Хотел написать. что Сбербанк проходит стадию Майкрософта "это сделали не мы".

Но понял, что там заложена модель Домклик. Может и пойдёт.

Ответить

Денис Демидов

Иван
0

Если сделают нормальный аукцион по примеру американских или японских, где аукцион проверяет состояние автомобиля и отвечает своей репутацией, то взлетит, почему это до сих пор никто не сделает, лично мне непонятно.

Ответить

Николай Свидэрский

Денис
0

Ну есть же CarPrice и клоны, что-то не взлетело, внезапно оказалось, что за дорого там никто ничего покупать не хочет.

Ответить

Денис Демидов

Николай
0

Это не совсем то, да и денег у Хартмана не много, чтобы на масштаб выйти.

Ответить

Николай Свидэрский

Денис
0

Не думаю что дело в масштабе, если дают сильно меньше денег чем при продаже самому или трейд-ин, то тут масштаб не поможет.

Ответить

Денис Демидов

Николай
0

Масштаб тут первейшее дело, чтобы упала цена услуги, нужно нагнать много покупателей и много продавцов, т.е. вваливать много денег в маркетинг и возможно еще датировать пока не выйдешь на масштаб, когда ни покупатели, ни продавцы без тебя уже не могут.

Ответить

Николай

Денис
0

Ну хз, там такие суммы, субсидировать такое равносильно варианту простого сжигания денег.

CarPrice итак работает на самом актуальном рынке России. т.е. в Москве/МО, откуда всё тащат в регионы, и при этом покупатели (которые являются продавцами в регионах) денег дают мало.

Короче я в аукцион не особо верю, а в нормальную цепочку между покупателем продавцом верю, при этом с выбиванием оттуда перекупов (то что сейчас пытается сделать Дром). 

Ответить

Турбонаддув Свинизации

Иван
0

Чё-то ты на Микрософт зарамсил.

Ответить

Николай Свидэрский

Иван
0

Интересно как они собираются нагнать продавцов, с ДомКлик было более менее понятно (своя огромная база ипотеки, доп скидка на ипотеку за размещения объявы и т.п.).

Ответить

Emil Anastasyan

6

Лучше бы продавили закон, о наказании уголовном за скручивание показаний пробега и т.п. и конструкторы.
Мошенство же, несущее угрозу.

А так, куча прокладок между авто и покупателем, и никто ни за что не несёт ответственности. 

Ответить

Денис Демидов

Emil
1

Можно хоть руку отрубать, если скрутить элементарно, то будут скручивать, жажда наживы и не на такое толкает.
Как показывает практика, ведутся на скрученный пробег обычно те, кто жопится на нормальную диагностику, которая сразу показывает реальный пробег +-

Ответить

Emil Anastasyan

Денис
0

Денис, если прикрутят к УК. Именно к УК. То большая часть доморощенных перепуков подумает, "а стоит ли". 

Останутся конторы с хорошей покрышкой. А тут Эдуард Петров и Аркадий Мамонтов такие: 
- Опа...  В самом центре действовала бла-бла-бла... 

Ответить

Денис Демидов

Emil
2

Там доказать нереально будет, это как гравитацию отменить, бумага все стерпит, но толку ноль.
И ведь пробег не всегда что-то гарантирует, кто-то 100 000 проехал и машина в отличном состоянии, а кто-то за 50 000 весь ресурс агрегатов в ноль свел.
Нужен нормальный аукцион по типу японских или американских, чтобы машины массово смотрели спецы и не нужно было одну и туже раз за разом проверять.

Ответить

Alex Alen

Денис
0

про систему аукционов есть где подробнее почитать?

Ответить

Денис Демидов

Alex
1

https://pikabu.ru/story/pokupaem_avtomobil_na_yaponskom_auktsione__chto_neobkhodimo_znat_pered_pokupkoy_7147860

Покупаем автомобиль на японском аукционе — что…
Пост пикабушника Dudec1987XXX в сообществе Дальний восток
pikabu.ru
Ответить

Emil Anastasyan

Денис
0

Например, каждый сервис обязан предоставлять по запросу данные машины. Если захотеть, то можно и на блокчейне данные хранить.

Да технически думаю решится. Ведь делают техосмотр. Пробег почему не фиксировать. А при осаго?

Данные эти есть в принципе. К ним нужен общий доступ и интерфейс.

А покупать или нет машину без истории - твоё дело. А когда людей облапошивают, не умеющих посмотреть, потыкать ЛКП тестером. Это гнусно.

Ответить

Денис Демидов

Emil
0

Техосмотр не работает по факту, его как покупали кто хотел купить так и покупают.
Как показывает практика, в таких вопросах любое решение основанное на гос. принуждении не работает.
Что касается истории, то это уже давно так работает, многие предпочитают покупать автомобили с понятной историей обслуживания, но многие (большинство) нет, так как это дороже.

Ответить

Турбонаддув Свинизации

Emil
0

Пофиг. Повозочники должны страдать.

Ответить

Stas Sokolov

Emil
0

Нужно просто чуточку включать мозг при покупке. Есть куча заметных мелочей которые указывают на скрученный пробег. Статья по мошенничеству есть и сейчас.

Ответить

Комментарий удален

Sergey Grischyov

Grigory
1

А почему какая-то сторонняя организация должна заниматься решением проблем граждан? Вы никогда не думали, что цель банков в том числе - приносить доход, а не решать проблемы граждан за свой счёт? Тем более в такое непросто время.

Ответить

Dennis Gooddeni

Sergey
0

Приносить себе доход за счёт граждан, я вас чуточку поправил 😉

Ответить

Grigory Zarudaev

Sergey
0

не во время "самоликвидации".... то есть "самоизоляции"

Ответить

Комментарий удален

Michael Shramko

0

Урррррааа. Пойду дальше смотреть бушки на auto.ru.

Ответить

Игорь Крафт

1

Столько ботов от сбербанка тут ...

Ответить

Яков Ахмадуллин

0

Зашел чтобы продать - извините, пока невозможно)))

Рукалицо

Ответить

Semyon Efimov

0

Кроме шуток, это очень круто: еще год назад я и представить себе не мог, что можно будет покупать автомобили и квартиры в онлайне. Именно покупать, а не бронировать или оставлять заявку на покупку, это важно.

Ответить

Sergey Vasiliev

Semyon
1

Объясните мне может я тупой, но вы наверное машины и квартиры покупаете так же часто, как заказываете пожрать в деливере клабе. Иначе нахрена тогда покупать квартиру или машину через приложение? 

Ответить

Вася Пражкин

Sergey
0

 Иначе нахрена тогда покупать квартиру или машину через приложение?

Ну может он обычный депутат мосгордумы. Надо же куда-то бабки тратить, а то жена ворошить не успевает, сгниют же.

Ответить

Илья Давыдов

Sergey
0

Я так подумал, что основная аудитория здесь - это юрлица. Ну или в дальнейшем будут наработки и с другой стороны (дилерской), уровня проверки автомобиля на СТО, на окрашенные элементы, состояния салона и прочего.

Ответить

Johnny Vorony

Semyon
0

Семен, а не могли бы вы поделиться опытом покупки квартиры он-лайн? Как происходил осмотр помещения, как подписывался договор и производилась оплата?

Ответить

Илья Давыдов

Semyon
0

Я пока не представляю себе, как можно делать такие большие покупки без живого осмотра, но, наверное, своя аудитория есть.

Ответить

Dennis Gooddeni

Semyon
–1

Отважный 😉

Ответить

Ekaterina Evstifeeva

0

Молодцы!Главное чтобы функционал был не хуже чем на Авто.ру

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Zimad
Подписан
Отписаться
Как завоевать сердце паблишера: руководство к действию для разработчиков
Рассказываем, почему работа с паблишером — это шаг к успеху, как найти издателя для игры, как оформить достойное письмо…
0
hh.ru
Подписан
Отписаться
hh.ru запускает новый формат вебинаров для соискателей
Ведущие эксперты hh.ru рассказывают и показывают, как оставаться продуктивными на удаленке, как искать работу в период …
0
Neti
Подписан
Отписаться
Первая версия мобильного приложения — функции, которые можно отложить на потом
При заказе мобильного приложения вы неизбежно выбираете, за какие компоненты вы действительно готовы платить, а какие л…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Bilguun Billy
за день
Не, почему абсурд? Британским учёными уже давно установлено, что коронавирус боится белого и жёлтых цветов и быстро погибает при одном только виде белых такси с жёлтой наклейкой. Стопудово! © Собя.
Gett возобновила работу по тарифу «Премиум» в Москве: поменяла машины на белые с жёлтой полосой
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Ленсия Бельгинина

Маркетинг по-шведски: как…

Oleg Dergilev

Владимир Путин продлил…

Valera Rybakoff

Владимир Путин продлил…

Joy Z

Владимир Путин продлил…

Ленсия Бельгинина

Маркетинг по-шведски: как…

Nuke 7s

Владимир Путин продлил…

Ленсия Бельгинина

Маркетинг по-шведски: как…

Валентин…

Владимир Путин продлил…

Vl Al

Статистика Help Desk: 47…

Ivan Vishnyakov

Владимир Путин продлил…

NiceBuh ru

Владимир Путин продлил…

Vladislav S

Владимир Путин продлил…

Дмитрий Вонг

Концепт: держатель для…

Валентин…

Владимир Путин продлил…

Glook

С заботой о вашем здоровье…

Денис Демидов

Владимир Путин продлил…

Николай Демидов

Основатели «Модульбанка» подали…

Евгений Ларин

Владимир Путин продлил…

Yan Purvenes

Владимир Путин продлил…

Екатерина Кондратюк

Владимир Путин продлил…