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Пользователи смогут оформить страховку и кредит, а в крупных городах — получить машину на дом.
«Сбербанк» запустил многофункциональное мобильное предложение «СберАвто» для сделок с автомобилями. Об этом vc.ru рассказали в компании.
В приложении можно искать, покупать и продавать новые и подержанные машины, оформить страховку и автокредит, отметили в банке. В сделках смогут участвовать физлица и компании-автодилеры. В поиске машины, общении с дилером и оформлении клиентов будет помогать онлайн-консьерж.
Все действия по покупке автомобиля, от выбора до доставки, можно будет выполнить не выходя из дома. Доставка автомобиля «до двери» будет доступна для клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.
В «Сбербанке» на момент написания заметки не ответили на вопросы vc.ru о партнёрах и условиях сотрудничества с ними.
Собственный сервис для продажи машин с 2014 года развивает «Яндекс». Компания приобрела сайт объявлений Auto.ru у его основателя Михаила Рогальского.
Хотел написать. что Сбербанк проходит стадию Майкрософта "это сделали не мы".
Но понял, что там заложена модель Домклик. Может и пойдёт.
Если сделают нормальный аукцион по примеру американских или японских, где аукцион проверяет состояние автомобиля и отвечает своей репутацией, то взлетит, почему это до сих пор никто не сделает, лично мне непонятно.
Ну есть же CarPrice и клоны, что-то не взлетело, внезапно оказалось, что за дорого там никто ничего покупать не хочет.
Это не совсем то, да и денег у Хартмана не много, чтобы на масштаб выйти.
Не думаю что дело в масштабе, если дают сильно меньше денег чем при продаже самому или трейд-ин, то тут масштаб не поможет.
Масштаб тут первейшее дело, чтобы упала цена услуги, нужно нагнать много покупателей и много продавцов, т.е. вваливать много денег в маркетинг и возможно еще датировать пока не выйдешь на масштаб, когда ни покупатели, ни продавцы без тебя уже не могут.
Ну хз, там такие суммы, субсидировать такое равносильно варианту простого сжигания денег.
CarPrice итак работает на самом актуальном рынке России. т.е. в Москве/МО, откуда всё тащат в регионы, и при этом покупатели (которые являются продавцами в регионах) денег дают мало.
Короче я в аукцион не особо верю, а в нормальную цепочку между покупателем продавцом верю, при этом с выбиванием оттуда перекупов (то что сейчас пытается сделать Дром).
Интересно как они собираются нагнать продавцов, с ДомКлик было более менее понятно (своя огромная база ипотеки, доп скидка на ипотеку за размещения объявы и т.п.).
Лучше бы продавили закон, о наказании уголовном за скручивание показаний пробега и т.п. и конструкторы.
Мошенство же, несущее угрозу.
А так, куча прокладок между авто и покупателем, и никто ни за что не несёт ответственности.
Можно хоть руку отрубать, если скрутить элементарно, то будут скручивать, жажда наживы и не на такое толкает.
Как показывает практика, ведутся на скрученный пробег обычно те, кто жопится на нормальную диагностику, которая сразу показывает реальный пробег +-
Денис, если прикрутят к УК. Именно к УК. То большая часть доморощенных перепуков подумает, "а стоит ли".
Останутся конторы с хорошей покрышкой. А тут Эдуард Петров и Аркадий Мамонтов такие:
- Опа... В самом центре действовала бла-бла-бла...
Там доказать нереально будет, это как гравитацию отменить, бумага все стерпит, но толку ноль.
И ведь пробег не всегда что-то гарантирует, кто-то 100 000 проехал и машина в отличном состоянии, а кто-то за 50 000 весь ресурс агрегатов в ноль свел.
Нужен нормальный аукцион по типу японских или американских, чтобы машины массово смотрели спецы и не нужно было одну и туже раз за разом проверять.
Например, каждый сервис обязан предоставлять по запросу данные машины. Если захотеть, то можно и на блокчейне данные хранить.
Да технически думаю решится. Ведь делают техосмотр. Пробег почему не фиксировать. А при осаго?
Данные эти есть в принципе. К ним нужен общий доступ и интерфейс.
А покупать или нет машину без истории - твоё дело. А когда людей облапошивают, не умеющих посмотреть, потыкать ЛКП тестером. Это гнусно.
Техосмотр не работает по факту, его как покупали кто хотел купить так и покупают.
Как показывает практика, в таких вопросах любое решение основанное на гос. принуждении не работает.
Что касается истории, то это уже давно так работает, многие предпочитают покупать автомобили с понятной историей обслуживания, но многие (большинство) нет, так как это дороже.
Нужно просто чуточку включать мозг при покупке. Есть куча заметных мелочей которые указывают на скрученный пробег. Статья по мошенничеству есть и сейчас.
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А почему какая-то сторонняя организация должна заниматься решением проблем граждан? Вы никогда не думали, что цель банков в том числе - приносить доход, а не решать проблемы граждан за свой счёт? Тем более в такое непросто время.
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Кроме шуток, это очень круто: еще год назад я и представить себе не мог, что можно будет покупать автомобили и квартиры в онлайне. Именно покупать, а не бронировать или оставлять заявку на покупку, это важно.
Объясните мне может я тупой, но вы наверное машины и квартиры покупаете так же часто, как заказываете пожрать в деливере клабе. Иначе нахрена тогда покупать квартиру или машину через приложение?
Иначе нахрена тогда покупать квартиру или машину через приложение?
Ну может он обычный депутат мосгордумы. Надо же куда-то бабки тратить, а то жена ворошить не успевает, сгниют же.
Я так подумал, что основная аудитория здесь - это юрлица. Ну или в дальнейшем будут наработки и с другой стороны (дилерской), уровня проверки автомобиля на СТО, на окрашенные элементы, состояния салона и прочего.
Семен, а не могли бы вы поделиться опытом покупки квартиры он-лайн? Как происходил осмотр помещения, как подписывался договор и производилась оплата?
Я пока не представляю себе, как можно делать такие большие покупки без живого осмотра, но, наверное, своя аудитория есть.
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