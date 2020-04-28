Пользователи смогут оформить страховку и кредит, а в крупных городах — получить машину на дом.

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«Сбербанк» запустил многофункциональное мобильное предложение «СберАвто» для сделок с автомобилями. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В приложении можно искать, покупать и продавать новые и подержанные машины, оформить страховку и автокредит, отметили в банке. В сделках смогут участвовать физлица и компании-автодилеры. В поиске машины, общении с дилером и оформлении клиентов будет помогать онлайн-консьерж.

Все действия по покупке автомобиля, от выбора до доставки, можно будет выполнить не выходя из дома. Доставка автомобиля «до двери» будет доступна для клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

В «Сбербанке» на момент написания заметки не ответили на вопросы vc.ru о партнёрах и условиях сотрудничества с ними.