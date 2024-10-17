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Таня Боброва
Транспорт

«Яндекс Маркет» начал тестировать доставку коммерческих грузов с помощью беспилотных грузовиков

Автономный грузовик совершил первую доставку из Москвы в Тулу.

  • Об этом рассказала компания. Маркетплейс планирует сделать рейсы еженедельными. Пока транспорт доставляет грузы из Москвы в Тулу днём, затем компания рассчитывает запустить и ночные рейсы «туда-обратно».
  • На первом этапе эксплуатации главная задача — сбор данных для обучения нейросетей и запуска полностью автономных грузоперевозок без водителя-испытателя в салоне.
  • Над грузовиком работало подразделение автономного транспорта «Яндекса». Он сделан на платформе китайского Shacman X6000.
  • На трассе М-4 «Дон» компания тестирует автономные автомобили и грузовики. Испытания проводят как в автономном, так и ручном режиме — когда машиной управляет водитель. Это нужно для обучения нейросетей для планирования траектории автомобиля.
Источник: «Яндекс» / «Ведомости»
Источник: «Яндекс» / «Ведомости»
  • Сейчас беспилотные автомобили могут передвигаться по дорогам общего пользования в рамках экспериментально-правовых режимов. В 2023 году на трассе М-11 «Нева» беспилотные грузоперевозки запустили «Сберавтотех» и X5 Group, тесты проводил и «КамАЗ».
  • В августе 2024 года правительство разрешило запускать беспилотные грузоперевозки по трассе М-12 «Восток» (соединяет Москву и Казань) и ЦКАД (проходит по территории Подмосковья).
  • В сентябре движение беспилотных грузовиков открыли на всей трассе М-11. До этого водители должны были находиться за рулём при въезде в город.
  • «Яндекс» разрабатывает систему автономного вождения с 2017 года. Компания тестирует автономные автомобили в Москве, Иннополисе и Сириусе.

#новости #беспилотники #яндекс

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60
60 комментариев
Илай Макс

На трассе М-4 «Дон»

18
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Денис Демидов

Извинись!

4
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United24

https://youtu.be/pWKyLQ6VV_8

1
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Washington

А почему на фото в кабине мужик сидит?

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Ivan Mart

Говорят если прочитать новость дальше заголовка, то большинство вопрос должно отпасть.

21
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Илай Макс

Это не мужик, это сам робот и есть, не видишь у него бластер в одной руке?

5
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Драйден

А это как в фильме. Как его... Про мужика железного в фуре.

2
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