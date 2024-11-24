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Полина Лааксо
Транспорт

Tesla достигла «условного» соглашения с Rivian по иску о краже технологий — Bloomberg

Разбирательство идёт больше четырёх лет.

  • Если условия будут выполнены, Tesla до 24 декабря 2024 года попросит суд прекратить дело, пишет Bloomberg со ссылкой на судебный документ. Сами условия Tesla не раскрыла.
  • Она подала иск против производителя электромобилей Rivian в июле 2020 года, обвинив его в переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн. Компания утверждала, что стартап нанял 178 работников Tesla: 108 уже были бывшими, а ещё 70 перешли напрямую из компании. Rivian обвинения отвергала.
  • В 2021 году Tesla заявила суду, что даже иск не остановил конкурента. Компания «поймала с поличным» нескольких «перебежчиков»: они пытались передать Rivian наработки, связанные с выпуском аккумуляторов нового поколения.
  • В Rivian отмечали: Tesla предоставила так мало деталей, что трудно понять, о каких технологиях она говорит и можно ли считать эти данные коммерческой тайной. Ответчик и группа сотрудников-«перебежчиков» пытались добиться отклонения иска, но не смогли. Если стороны не достигнут соглашения, о котором пишет Bloomberg, слушания пройдут в марте 2025 года.
Источник фото: Seeking Alpha
Источник фото: Seeking Alpha

#новости #tesla #rivian

2 комментария
Хэппи милф

У сотрудников не было в договоре о невозможности работать у конкурентов в течение 3 лет?

1
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Sergey Zhukov

Повезло Тесле, выкрутилась

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