Tesla достигла «условного» соглашения с Rivian по иску о краже технологий — Bloomberg

Разбирательство идёт больше четырёх лет.Если условия будут выполнены, Tesla до 24 декабря 2024 года попросит суд прекратить дело, пишет Bloomberg со ссылкой на судебный документ. Сами условия Tesla не раскрыла.Она подала иск против производителя электромобилей Rivian в июле 2020 года, обвинив его в переманивании сотрудников и краже коммерческих тайн. Компания утверждала, что стартап нанял 178 работников Tesla: 108 уже были бывшими, а ещё 70 перешли напрямую из компании. Rivian обвинения отвергала.В 2021 году Tesla заявила суду, что даже иск не остановил конкурента. Компания «поймала с поличным» нескольких «перебежчиков»: они пытались передать Rivian наработки, связанные с выпуском аккумуляторов нового поколения.В Rivian отмечали: Tesla предоставила так мало деталей, что трудно понять, о каких технологиях она говорит и можно ли считать эти данные коммерческой тайной. Ответчик и группа сотрудников-«перебежчиков» пытались добиться отклонения иска, но не смогли. Если стороны не достигнут соглашения, о котором пишет Bloomberg, слушания пройдут в марте 2025 года.Источник фото: Seeking Alpha#новости #tesla #rivian
У сотрудников не было в договоре о невозможности работать у конкурентов в течение 3 лет?
Повезло Тесле, выкрутилась