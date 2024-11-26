Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Маркетплейсы
Крипто
AI
Образование
Путешествия
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Транспорт

В «Ростехе» призвали «не демонизировать» российские самолёты Superjet после пожара SSJ 100 в Турции

На борту, прибывшем из Сочи в Анталью, находилось 85 человек, пострадавших не было.

  • «В эксплуатации» показатели надёжности Superjet «такие же, как у самолётов аналогичного класса иностранного производства», отметили в госкорпорации.

Не надо демонизировать Superjet. Если условный Mercedes попадает в аварию, это не значит, что автомобиль сразу плохой. Все известные серьезные авиапроисшествия с Superjet связаны либо с человеческими, либо неблагоприятными внешними факторами.

представитель «Ростеха», цитата по «РИА Новости»
  • Инцидент с судном авиакомпании «Азимут» произошёл 24 ноября 2024 года. Официальную причину ещё не озвучили. В «Азимуте» рассказали, что самолёт совершил грубую посадку в результате сдвига ветра. Источник «Ъ» допускал ошибку пилота. Системы самого Superjet работали штатно, утверждают в «Ростехе».
Источник: RTVI
Источник: RTVI

#новости

88
33
11
11
41 комментарий
Александр Привалов

призвали «не демонизировать»Ну так работает рынок, так работает рейтинг. Гудвилл, репутация, etc.

Впрочем, можно просто запретить плохие мнения, это тоже работает.

22
1
Ответить
Boby Fisher

Локально, в одном месте)

Ответить
Дмитрий

Причем тут рынок, если у тебя на всю кабину орёт "wind shear", что фактически обязывает тебя уходить на второй круг, если не хочешь угробить всех

Ответить
porblems?

не летай больше на боингах https://www.rbc.ru/rbcfreenews/67440f909a7947e0d271126c

и это только то, что случилось параллельно пожару сухого

www.rbc.ru
Один человек погиб при падении самолета на дом в Вильнюсе
Ответить
Fred Alekseyev

"Если условный Mercedes попадает в аварию, это не значит, что автомобиль сразу плохой." :))) классная отговорка на все случаи жизни 😄 Там вроде Тойота и другие известные бренды тысячами автомобили отзывали с рынка ! Из-за разных регулярных, серийных неисправностей.

5
Ответить
Александр Привалов

Да кто только не обсирался. И самсунг с акб, и эпл с пропадающей сетью, и майкрософт, и тесла, и нвидиа, и форд.
Но только не ОНИ, у которых все вокруг виноваты. Как говорится, только бездельник не пахнет никак)

8
Ответить
Артём Анфалов

Ну если вы купили изначально не очень хороший самолёт, который не стали делать немцы и распилили на его, якобы разработке 5 лярдов баксов, то тут не самолёт надо демонизировать, это вы черти по факту

7
Ответить