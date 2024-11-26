В «Ростехе» призвали «не демонизировать» российские самолёты Superjet после пожара SSJ 100 в Турции

На борту, прибывшем из Сочи в Анталью, находилось 85 человек, пострадавших не было.«В эксплуатации» показатели надёжности Superjet «такие же, как у самолётов аналогичного класса иностранного производства», отметили в госкорпорации.Не надо демонизировать Superjet. Если условный Mercedes попадает в аварию, это не значит, что автомобиль сразу плохой. Все известные серьезные авиапроисшествия с Superjet связаны либо с человеческими, либо неблагоприятными внешними факторами.представитель «Ростеха», цитата по «РИА Новости»Инцидент с судном авиакомпании «Азимут» произошёл 24 ноября 2024 года. Официальную причину ещё не озвучили. В «Азимуте» рассказали, что самолёт совершил грубую посадку в результате сдвига ветра. Источник «Ъ» допускал ошибку пилота. Системы самого Superjet работали штатно, утверждают в «Ростехе».Источник: RTVI#новости
призвали «не демонизировать»Ну так работает рынок, так работает рейтинг. Гудвилл, репутация, etc.
Впрочем, можно просто запретить плохие мнения, это тоже работает.
Локально, в одном месте)
Причем тут рынок, если у тебя на всю кабину орёт "wind shear", что фактически обязывает тебя уходить на второй круг, если не хочешь угробить всех
не летай больше на боингах https://www.rbc.ru/rbcfreenews/67440f909a7947e0d271126c
и это только то, что случилось параллельно пожару сухого
"Если условный Mercedes попадает в аварию, это не значит, что автомобиль сразу плохой." :))) классная отговорка на все случаи жизни 😄 Там вроде Тойота и другие известные бренды тысячами автомобили отзывали с рынка ! Из-за разных регулярных, серийных неисправностей.
Да кто только не обсирался. И самсунг с акб, и эпл с пропадающей сетью, и майкрософт, и тесла, и нвидиа, и форд.
Но только не ОНИ, у которых все вокруг виноваты. Как говорится, только бездельник не пахнет никак)
Ну если вы купили изначально не очень хороший самолёт, который не стали делать немцы и распилили на его, якобы разработке 5 лярдов баксов, то тут не самолёт надо демонизировать, это вы черти по факту