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Евгения Евсеева
Транспорт

«Самолёт не горел, в пожаре виноват не экипаж»: в «Азимуте» раскрыли детали расследования по инциденту c SSJ 100 в Анталье

Следователи же возбудили дело по факту возгорания фюзеляжа.

  • Сообщение опубликовано на официальном сайте авиакомпании.
  • Согласно ему, во время приземления произошёл «непрогнозируемый» сдвиг ветра, из-за которого пришлось совершить жёсткую посадку — в результате случился пожар. При этом экипаж смог удержать самолёт на взлётно-посадочной полосе.
  • Самолёт не горел, утверждает компания: воспламенилось только топливо, которое вылилось из деформировавшегося при ударе топливного бака. Telegram-канал Baza же пишет, что пламенем был объят и двигатель.
  • В «Азимуте» говорят, что первыми задымление заметили бортпроводники, после чего командир самолёта принял решение об эвакуации пассажиров и членов экипажа.
  • Её проводили с противоположной стороны от источника пожара — через переднюю правую дверь, рассказали в «Азимуте». Эвакуация прошла «под полным контролем бортпроводников и лётного экипажа».
  • О том, что при посадке загорелся фюзеляж, сообщили следователи. СК завёл уголовное дело «по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна».
Источник: «Азимут»
Источник: «Азимут»
  • Инцидент с судном авиакомпании «Азимут» произошёл 24 ноября 2024 года. Официальную причину ещё не озвучили. В «Азимуте» рассказали, что самолёт совершил грубую посадку в результате сдвига ветра. Источник «Ъ» допускал ошибку пилота.
Полина Лааксо
Транспорт
В «Ростехе» призвали «не демонизировать» российские самолёты Superjet после пожара SSJ 100 в Турции

На борту, прибывшем из Сочи в Анталью, находилось 85 человек, пострадавших не было.

Источник: RTVI

#новости #азимут

1010
66
123 комментария
Ivan Mart

Также в азимуте рассказали, что
костер не горит, горят дрова.

86
4
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Dan

Да и вообще это не горение, а тепловыделение

37
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Griby Lenina

Самолёт не горел, воспламенилось только топливоИскусство формулировок на страже бюджета авиакомпании. Если самолет горел, то летать на нем в ближайшее время нельзя. Если не горел, послезавтра в рейс!

28
2
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ЯжПрограммист

Тем более самолет металлический, так что всё очевидно

10
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Кекнуться нельзя встать

Азимут - три топора, костёр не горит, горят дрова.

6
2
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Vlad

Это реакция такая химическая

5
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лука

естественно, просто полосу ото льда так избавляли

4
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