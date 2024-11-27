«Самолёт не горел, в пожаре виноват не экипаж»: в «Азимуте» раскрыли детали расследования по инциденту c SSJ 100 в Анталье

Следователи же возбудили дело по факту возгорания фюзеляжа.Сообщение опубликовано на официальном сайте авиакомпании.Согласно ему, во время приземления произошёл «непрогнозируемый» сдвиг ветра, из-за которого пришлось совершить жёсткую посадку — в результате случился пожар. При этом экипаж смог удержать самолёт на взлётно-посадочной полосе.Самолёт не горел, утверждает компания: воспламенилось только топливо, которое вылилось из деформировавшегося при ударе топливного бака. Telegram-канал Baza же пишет, что пламенем был объят и двигатель.В «Азимуте» говорят, что первыми задымление заметили бортпроводники, после чего командир самолёта принял решение об эвакуации пассажиров и членов экипажа.Её проводили с противоположной стороны от источника пожара — через переднюю правую дверь, рассказали в «Азимуте». Эвакуация прошла «под полным контролем бортпроводников и лётного экипажа».О том, что при посадке загорелся фюзеляж, сообщили следователи. СК завёл уголовное дело «по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна».Источник: «Азимут»Инцидент с судном авиакомпании «Азимут» произошёл 24 ноября 2024 года. Официальную причину ещё не озвучили. В «Азимуте» рассказали, что самолёт совершил грубую посадку в результате сдвига ветра. Источник «Ъ» допускал ошибку пилота.Полина ЛааксоТранспортвчераВ «Ростехе» призвали «не демонизировать» российские самолёты Superjet после пожара SSJ 100 в Турции На борту, прибывшем из Сочи в Анталью, находилось 85 человек, пострадавших не было.#новости #азимут
Также в азимуте рассказали, что
костер не горит, горят дрова.
Да и вообще это не горение, а тепловыделение
Самолёт не горел, воспламенилось только топливоИскусство формулировок на страже бюджета авиакомпании. Если самолет горел, то летать на нем в ближайшее время нельзя. Если не горел, послезавтра в рейс!
Тем более самолет металлический, так что всё очевидно
Азимут - три топора, костёр не горит, горят дрова.
Это реакция такая химическая
естественно, просто полосу ото льда так избавляли