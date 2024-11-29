Разработчик электромобиля «Атом» показал интерфейсы для экрана на руле и проекции на лобовое стекло

Серийное производство машины компания планировала запустить в 2025 году на заводе «Москвич». Цифровые интерфейсы «Атома» будут работать на собственной операционной системе «Атом ОС», на которую можно будет устанавливать приложения «сторонних разработчиков», рассказала компания, не раскрыв подробностей.Сенсорный экран на руле станет основным органом управления функциями машины. С его помощью можно будет менять системные настройки, параметры климат-контроля, навигации и системы помощи водителю (ADAS).Изображения здесь и далее: «Атом» Электромобиль также будет оснащён проекционным дисплеем с соотношением сторон 13:6. Он позволяет выводить на лобовое стекло данные о скорости, маршруте, мультимедиа и уведомлениях. Положение проекции и её угол можно настроить, а яркость регулируется автоматически на основе данных датчика внешней освещённости.Мобильное приложение «Атома» позволит использовать смартфон в качестве ключа, а также следить за состоянием автомобиля и управлять его функциями.Салонное зеркало заднего вида будет работать в двух режимах — обычного зеркала и электронного дисплея, на который выводится изображение с камер заднего вида.Компания также разрабатывает голосового помощника, с помощью которого можно будет управлять автомобилем. Подробности о нём обещают рассказать позже.Стартап «Кама» основали предприниматель Рубен Варданян и глава «КамАЗа» Сергей Когогин, а затем в него вошёл и сам производитель грузовиков. В проект инвестировал «Росатом», а всего в 2021-2023 годы стартап привлёк 24 млрд рублей. В июне 2024-го РФПИ сообщал, что вложит 2 млрд рублей в производство электромобиля.Прототип электромобиля «Атом» представили в мае 2023 года, в начале 2024-го показали обновлённый экстерьер будущей машины, а летом — финальный интерьер. Запас хода составит около 500 км, максимальная скорость — 170 км/ч. Предсерийную версию компания планирует показать в конце 2024 года, а массовое производство запустить в 2025-м на заводе «Москвич».В октябре 2024 года «Ъ» узнал о планах компании привлечь 20 млрд рублей. В число инвесторов могут войти «Ротек», РФПИ, «Роснефть» и другие.#новости #атом
А, тоесть руль крутишь, потом головой также ха навигатором
Это уже не первая итерация их экрана в руле. До этого он был посередине и неподвижным, и пальцы цеплялись за углы экрана, пока руль крутишь. Гиблая идея, имхо
Вы много рулем крутите когда едете?
на которую можно будет устанавливать приложения «сторонних разработчиков»Скайрим например
Doom запустят. Если осилят.
Скайрим напримерТогда можно будет установить систему безопасности без подушек. И назвать её "жил без страха и умер без страха".
Когда там ё-мобиль выпустят?
Опять новости о пустоте - китайы по 2-3 обновления одной машины клепают, пока наши рисуют и перерисовывают картинки чтоб отчитаться за деньги