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Артур Томилко
Транспорт

Разработчик электромобиля «Атом» показал интерфейсы для экрана на руле и проекции на лобовое стекло

Серийное производство машины компания планировала запустить в 2025 году на заводе «Москвич».

  • Цифровые интерфейсы «Атома» будут работать на собственной операционной системе «Атом ОС», на которую можно будет устанавливать приложения «сторонних разработчиков», рассказала компания, не раскрыв подробностей.
  • Сенсорный экран на руле станет основным органом управления функциями машины. С его помощью можно будет менять системные настройки, параметры климат-контроля, навигации и системы помощи водителю (ADAS).
Изображения здесь и далее: «Атом» 
Изображения здесь и далее: «Атом» 
  • Электромобиль также будет оснащён проекционным дисплеем с соотношением сторон 13:6. Он позволяет выводить на лобовое стекло данные о скорости, маршруте, мультимедиа и уведомлениях. Положение проекции и её угол можно настроить, а яркость регулируется автоматически на основе данных датчика внешней освещённости.
Разработчик электромобиля «Атом» показал интерфейсы для экрана на руле и проекции на лобовое стекло
  • Мобильное приложение «Атома» позволит использовать смартфон в качестве ключа, а также следить за состоянием автомобиля и управлять его функциями.
Разработчик электромобиля «Атом» показал интерфейсы для экрана на руле и проекции на лобовое стекло
  • Салонное зеркало заднего вида будет работать в двух режимах — обычного зеркала и электронного дисплея, на который выводится изображение с камер заднего вида.
  • Компания также разрабатывает голосового помощника, с помощью которого можно будет управлять автомобилем. Подробности о нём обещают рассказать позже.
Разработчик электромобиля «Атом» показал интерфейсы для экрана на руле и проекции на лобовое стекло
  • Стартап «Кама» основали предприниматель Рубен Варданян и глава «КамАЗа» Сергей Когогин, а затем в него вошёл и сам производитель грузовиков. В проект инвестировал «Росатом», а всего в 2021-2023 годы стартап привлёк 24 млрд рублей. В июне 2024-го РФПИ сообщал, что вложит 2 млрд рублей в производство электромобиля.
  • Прототип электромобиля «Атом» представили в мае 2023 года, в начале 2024-го показали обновлённый экстерьер будущей машины, а летом — финальный интерьер. Запас хода составит около 500 км, максимальная скорость — 170 км/ч. Предсерийную версию компания планирует показать в конце 2024 года, а массовое производство запустить в 2025-м на заводе «Москвич».
  • В октябре 2024 года «Ъ» узнал о планах компании привлечь 20 млрд рублей. В число инвесторов могут войти «Ротек», РФПИ, «Роснефть» и другие.

#новости #атом

1616
1010
52 комментария
Станислав

А, тоесть руль крутишь, потом головой также ха навигатором

7
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Бот ЦИПсО #66213

Это уже не первая итерация их экрана в руле. До этого он был посередине и неподвижным, и пальцы цеплялись за углы экрана, пока руль крутишь. Гиблая идея, имхо

3
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Куй

Вы много рулем крутите когда едете?

1
1
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Макгаффин

на которую можно будет устанавливать приложения «сторонних разработчиков»Скайрим например

3
2
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Вадим Д.

Doom запустят. Если осилят.

1
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Владимир Егоров

Скайрим напримерТогда можно будет установить систему безопасности без подушек. И назвать её "жил без страха и умер без страха".

1
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Aleksei M

Когда там ё-мобиль выпустят?
Опять новости о пустоте - китайы по 2-3 обновления одной машины клепают, пока наши рисуют и перерисовывают картинки чтоб отчитаться за деньги

5
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