А именно — в начале декабря 2024 года.Boeing / XВозобновление выпуска 737 MAX — важный шаг для Boeing в преодолении кризиса и сокращении долгов, сообщили источники Reuters. У компании в очереди находится 4200 заказов на этот лайнер.Забастовка рабочих Boeing началась 13 сентября 2024 года. Сотрудники требовали повышения зарплаты на 40% и восстановления пенсий, которые они потеряли 10 лет назад. В ноябре они согласились на повышение зарплат на 38%, после чего прекратили протест. Однако проблемы компании начались задолго до этого.После двух катастроф с 737 MAX в 2018-2019 годах авиакомпании по всему миру приостановили эксплуатацию этой модели. Пандемия Covid-19 усугубила ситуацию, приведя к падению мировых авиаперевозок. В январе 2024 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ограничило производство 737 MAX до 38 самолётов в месяц после инцидента с Alaska Airlines, когда у лайнера отлетел люк из-за расхлябанных болтов. К маю 2024-го у Boeing возникли проблемы с запчастями из-за антироссийских санкций, которые сказываются на цепочке поставок производителя самолётов. В 2022 году производитель запчастей для Boeing 787 Dreamliner прекратил деятельность в России и перенёс производство на Запад. Изначально это не было проблемой, так как Boeing производил мало самолётов. Однако сейчас, когда компания пытается увеличить выпуск, мощностей новых заводов RTX в США и Великобритании оказалось недостаточно.По оценке аналитиков Jefferies, в 2025 году Boeing сможет производить в среднем 29 самолётов 737 MAX в месяц, что существенно ниже целевых показателей.#новости #boeing
Приплетаторы, ваш выход. Варианты: скоро у нас Боингов не останется, а где наши аналоги, а когда были у нас забастовки...
ОАК не возобновила производство МС-21