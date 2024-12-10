После двух катастроф с 737 MAX в 2018-2019 годах авиакомпании по всему миру приостановили эксплуатацию этой модели. Пандемия Covid-19 усугубила ситуацию, приведя к падению мировых авиаперевозок.

В январе 2024 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ограничило производство 737 MAX до 38 самолётов в месяц после инцидента с Alaska Airlines, когда у лайнера отлетел люк из-за расхлябанных болтов.

К маю 2024-го у Boeing возникли проблемы с запчастями из-за антироссийских санкций, которые сказываются на цепочке поставок производителя самолётов. В 2022 году производитель запчастей для Boeing 787 Dreamliner прекратил деятельность в России и перенёс производство на Запад. Изначально это не было проблемой, так как Boeing производил мало самолётов. Однако сейчас, когда компания пытается увеличить выпуск, мощностей новых заводов RTX в США и Великобритании оказалось недостаточно.