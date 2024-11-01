Профсоюз сотрудников Boeing рекомендовал принять предложение руководства об увеличении зарплат на 38% и прекратить забастовку

Она началась 13 сентября 2024 года, в ней участвуют 33 тысячи человек.В ходе забастовки работники Boeing требовали повышения зарплат на 40%. После того, как они отклонили два предыдущих предложения, руководство компании согласилось увеличить выплаты на 38% в течение четырёх лет, пишет Reuters.В результате средняя зарплата сборщика может составить $119 тысяч в год (сейчас — $75,5 тысячи). Кроме того, за подписание нового трудового соглашения с компанией участники забастовки получат бонус в $12 тысяч.В профсоюзе заявили, что «выжали из авиапроизводителя всё, что могли», призвав рабочих принять условия и остановить забастовку. Окончательное решение будет принято путём голосования, которое запланировано на 4 ноября 2024 года. Забастовка, которая началась 13 сентября 2024 года, привела к остановке заводов Boeing по всему Западному побережью США, пишет агентство. Из-за этого в четвёртом квартале компания может потерять $4 млрд.Фото ReutersС начала 2024 года Boeing регулярно сталкивается с проблемами. В январе у Boeing 737 Max 9 отвалился в полёте люк, после чего фирма уволила главу программы 737 Max. Затем компания частично провалила аудит американского авиарегулятора. В октябре тот предупредил о возможном заклинивании руля в некоторых самолётах Boeing 737.На фоне проблем в марте президент и гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун ушёл в отставку, его место занял Келли Ортберг. А в октябре компания объявила о сокращении 10% штата — около 17 тысяч сотрудников. На фоне проблем акции компании за год подешевели на 18%, до $149.В конце октября Boeing запустила продажу акций и депозитарных расписок на $19 млрд. Деньги компания планирует направить на погашение долгов и пополнение оборотного капитала.Полина ЛааксоМнения21 октWSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха» И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.#новости #boeing