Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
Путешествия
Дизайн
AI
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Карьера

Профсоюз сотрудников Boeing рекомендовал принять предложение руководства об увеличении зарплат на 38% и прекратить забастовку

Она началась 13 сентября 2024 года, в ней участвуют 33 тысячи человек.

  • В ходе забастовки работники Boeing требовали повышения зарплат на 40%. После того, как они отклонили два предыдущих предложения, руководство компании согласилось увеличить выплаты на 38% в течение четырёх лет, пишет Reuters.
  • В результате средняя зарплата сборщика может составить $119 тысяч в год (сейчас — $75,5 тысячи). Кроме того, за подписание нового трудового соглашения с компанией участники забастовки получат бонус в $12 тысяч.
  • В профсоюзе заявили, что «выжали из авиапроизводителя всё, что могли», призвав рабочих принять условия и остановить забастовку. Окончательное решение будет принято путём голосования, которое запланировано на 4 ноября 2024 года.
  • Забастовка, которая началась 13 сентября 2024 года, привела к остановке заводов Boeing по всему Западному побережью США, пишет агентство. Из-за этого в четвёртом квартале компания может потерять $4 млрд.
Фото Reuters
Фото Reuters
  • С начала 2024 года Boeing регулярно сталкивается с проблемами. В январе у Boeing 737 Max 9 отвалился в полёте люк, после чего фирма уволила главу программы 737 Max. Затем компания частично провалила аудит американского авиарегулятора. В октябре тот предупредил о возможном заклинивании руля в некоторых самолётах Boeing 737.
  • На фоне проблем в марте президент и гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун ушёл в отставку, его место занял Келли Ортберг. А в октябре компания объявила о сокращении 10% штата — около 17 тысяч сотрудников. На фоне проблем акции компании за год подешевели на 18%, до $149.
  • В конце октября Boeing запустила продажу акций и депозитарных расписок на $19 млрд. Деньги компания планирует направить на погашение долгов и пополнение оборотного капитала.
Полина Лааксо
Мнения
WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха»

И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.

Источник фото: The Hill

#новости #boeing

Начать дискуссию