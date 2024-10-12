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Таня Боброва
Транспорт

Boeing уволит 10% штата — около 17 тысяч сотрудников

Компания сокращает расходы на фоне массовой забастовки.

  • Boeing в ближайшие месяцы планирует сократить примерно 10% штата, сообщил гендиректор авиастроительной компании Келли Ортберг. Решение затронет как руководителей и менеджеров, так и рядовых сотрудников.
  • Ортберг отметил, что компании нужно «пересмотреть» количество работников, чтобы оно «соответствовало финансовой реальности» и приоритетам. Reuters пишет, что речь идёт об около 17 тысячах рабочих мест. Акции Boeing упали на 1,1% после закрытия торгов, указывает агентство.
  • The New York Times отмечает, что сокращения проходят на фоне массовой забастовки крупнейшего профсоюза Boeing в США, которая длится почти месяц. В частности, работники добиваются повышения зарплат на 40%.
  • Reuters со ссылкой на аналитиков пишет, что на фоне новостей об увольнениях забастовка, вероятно, прекратится в ближайшее время. По оценке рейтингового агентства S&P, забастовка обходится Boeing в $1 млрд в месяц.
Источник: Lindsey Wasson / Reuters
Источник: Lindsey Wasson / Reuters
  • В начале сентября 2024 года опрошенные CNN аналитики отмечали, что Boeing не место в индексе Доу Джонса: компания не может похвастаться крепкими финансовыми показателями и не задаёт тренды.
  • С начала 2024 года Boeing регулярно попадает в новости. В частности, в январе у Boeing 737 Max 9 отвалился в полёте люк, после чего фирма уволила главу программы 737 Max. Затем, по данным NYT, компания частично провалила аудит американского авиарегулятора. В октябре регулятор предупредил о возможном заклинивании руля в некоторых самолётах Boeing 737.
  • На фоне проблем в марте президент и гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун объявил об отставке, летом его место занял Келли Ортберг.

#новости #boeing

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79 комментариев
United24

ОАК Сухой с удовольствие устроит всех специалистов на проекте МС-21

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Запопу Кусь

Висишка: пост про 🇺🇸
Либералы: приплетаем 🇷🇺 🕷🕸😼

4
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Mari

А зарплату сделает выше на 40% чем в Боинге?

1
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Valeriy

А оставшихся на проектах "Байкал" и "Суперджет" :))

2
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TVRU

В шарашке за еду

2
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Пролетая над ведром картошки.

На Нижнем Ларсе уже километровые очереди по телевизоры показывали.

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troshina.a

Мы вообще всех обделенных пригреем

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