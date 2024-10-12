Boeing уволит 10% штата — около 17 тысяч сотрудников

Компания сокращает расходы на фоне массовой забастовки.Boeing в ближайшие месяцы планирует сократить примерно 10% штата, сообщил гендиректор авиастроительной компании Келли Ортберг. Решение затронет как руководителей и менеджеров, так и рядовых сотрудников.Ортберг отметил, что компании нужно «пересмотреть» количество работников, чтобы оно «соответствовало финансовой реальности» и приоритетам. Reuters пишет, что речь идёт об около 17 тысячах рабочих мест. Акции Boeing упали на 1,1% после закрытия торгов, указывает агентство.The New York Times отмечает, что сокращения проходят на фоне массовой забастовки крупнейшего профсоюза Boeing в США, которая длится почти месяц. В частности, работники добиваются повышения зарплат на 40%.Reuters со ссылкой на аналитиков пишет, что на фоне новостей об увольнениях забастовка, вероятно, прекратится в ближайшее время. По оценке рейтингового агентства S&P, забастовка обходится Boeing в $1 млрд в месяц.Источник: Lindsey Wasson / ReutersВ начале сентября 2024 года опрошенные CNN аналитики отмечали, что Boeing не место в индексе Доу Джонса: компания не может похвастаться крепкими финансовыми показателями и не задаёт тренды.С начала 2024 года Boeing регулярно попадает в новости. В частности, в январе у Boeing 737 Max 9 отвалился в полёте люк, после чего фирма уволила главу программы 737 Max. Затем, по данным NYT, компания частично провалила аудит американского авиарегулятора. В октябре регулятор предупредил о возможном заклинивании руля в некоторых самолётах Boeing 737.На фоне проблем в марте президент и гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун объявил об отставке, летом его место занял Келли Ортберг.#новости #boeing
ОАК Сухой с удовольствие устроит всех специалистов на проекте МС-21
Висишка: пост про 🇺🇸
Либералы: приплетаем 🇷🇺 🕷🕸😼
А зарплату сделает выше на 40% чем в Боинге?
А оставшихся на проектах "Байкал" и "Суперджет" :))
В шарашке за еду
На Нижнем Ларсе уже километровые очереди по телевизоры показывали.
Мы вообще всех обделенных пригреем