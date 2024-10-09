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Полина Лааксо
Транспорт

Авиарегулятор в США предупредил о возможном заклинивании руля в некоторых самолётах Boeing 737

С определённым приводом рулевого устройства.

  • Проблемы могут возникнуть как в полёте, так и при посадке. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение, а также рекомендации после недавнего инцидента с судном Boeing 737 Max.
  • У экипажа того самолёта возникли трудности с нажатием педалей руля направления. Пострадавших не было, однако Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование.
  • В Boeing сообщили, что уже оповестили авиаперевозчиков о возможных рисках и проинструктировали, что делать, если систему заклинит.
Источник фото: NYT
Источник фото: NYT
  • На фоне двух крушений Boeing 737 Max возле Джакарты в 2018 году и под Аддис-Абебой в 2019 году акции компании потеряли 60%. 2024 год тоже принёс череду неудач. В январе у Boeing 737 Max 9 отвалился в полёте люк, после чего группа уволила главу программы 737 Max. Позже Boeing частично провалила аудит авиарегулятора в США.
  • В марте у Boeing 737-900 загорелся двигатель, а у 777 отпало колесо. 737 Max выкатился за пределы взлётной полосы из-за неисправности шасси, а 787-9 Dreamliner резко потерял высоту из-за случайного нажатия кнопки на кресле пилота (пассажиры «подлетели к потолку»). 737-800 прилетел без куска обшивки. Ещё один срыв обшивки случился 8 апреля у 737-800.
  • На фоне проблем гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун объявил, что покинет пост, сотрудники стали сообщать, что компания якобы игнорировала проблемы с качеством судов, а поставки самого продаваемого самолёта компании 737 Max упали до 32 штук в месяц, чего недостаточно, чтобы вернуться к рентабельности.
  • В начале октября несколько сенаторов попросили Минюст США призвать к ответственности топ-менеджмент Boeing за то, что та «прикладывает недостаточно усилий, чтобы повысить безопасность полётов».

#новости #boeing

22
30
30 комментариев
Кот с топором

Ну или как-то так

7
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местный житель
2
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Константин

А на птичку так похож.

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Artem.S

if it's boeing i'm not going

5
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Zaxar Romanov

Ликвидационная команда уже выехала к очередному сотруднику Boeing?

3
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Ivan Mart

Часто опаздывать стали, новую команду пора набирать.

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Allestor Klei

Для меня остается загадкой, как можно было испоганить совершенный 737? Хуже наверно только Airbus A321 Neo

2
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