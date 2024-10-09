Авиарегулятор в США предупредил о возможном заклинивании руля в некоторых самолётах Boeing 737

С определённым приводом рулевого устройства.Проблемы могут возникнуть как в полёте, так и при посадке. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение, а также рекомендации после недавнего инцидента с судном Boeing 737 Max.У экипажа того самолёта возникли трудности с нажатием педалей руля направления. Пострадавших не было, однако Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование.В Boeing сообщили, что уже оповестили авиаперевозчиков о возможных рисках и проинструктировали, что делать, если систему заклинит.Источник фото: NYTНа фоне двух крушений Boeing 737 Max возле Джакарты в 2018 году и под Аддис-Абебой в 2019 году акции компании потеряли 60%. 2024 год тоже принёс череду неудач. В январе у Boeing 737 Max 9 отвалился в полёте люк, после чего группа уволила главу программы 737 Max. Позже Boeing частично провалила аудит авиарегулятора в США.В марте у Boeing 737-900 загорелся двигатель, а у 777 отпало колесо. 737 Max выкатился за пределы взлётной полосы из-за неисправности шасси, а 787-9 Dreamliner резко потерял высоту из-за случайного нажатия кнопки на кресле пилота (пассажиры «подлетели к потолку»). 737-800 прилетел без куска обшивки. Ещё один срыв обшивки случился 8 апреля у 737-800.На фоне проблем гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун объявил, что покинет пост, сотрудники стали сообщать, что компания якобы игнорировала проблемы с качеством судов, а поставки самого продаваемого самолёта компании 737 Max упали до 32 штук в месяц, чего недостаточно, чтобы вернуться к рентабельности.В начале октября несколько сенаторов попросили Минюст США призвать к ответственности топ-менеджмент Boeing за то, что та «прикладывает недостаточно усилий, чтобы повысить безопасность полётов».#новости #boeing
Ну или как-то так
А на птичку так похож.
if it's boeing i'm not going
Ликвидационная команда уже выехала к очередному сотруднику Boeing?
Часто опаздывать стали, новую команду пора набирать.
Для меня остается загадкой, как можно было испоганить совершенный 737? Хуже наверно только Airbus A321 Neo