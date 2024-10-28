Boeing запустила продажу акций и расписок на $19 млрд

Деньги направят на погашение долга и пополнение оборотного капитала. Сообщение о продаже акций размещено на сайте компании. Инвесторам предложили 90 млн обыкновенных акций на $14 млрд, а также депозитарные расписки на $5 млрд.С учётом «дополнительных размещений» объём привлечённых инвестиций может достичь $21,8 млрд, подсчитало Bloomberg. Деньги планируют направить на погашение долга, пополнение оборотного капитала, а также финансирование дочерних компаний, отметили в Boeing.23 октября Комиссии по ценным бумагам и биржам США выдала компании разрешение на продажу акций на сумму до $25 млрд. Boeing также заключила кредитное соглашение с Bank of America, Citibank, Goldman Sachs и JPMorgan на сумму 10 миллиардов долларов.Фото Unsplash С начала 2024 года Boeing регулярно попадает в новости. В частности, в январе у Boeing 737 Max 9 отвалился в полёте люк, после чего фирма уволила главу программы 737 Max. Затем, по данным NYT, компания частично провалила аудит американского авиарегулятора. В октябре тот предупредил о возможном заклинивании руля в некоторых самолётах Boeing 737.На фоне проблем в марте президент и гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун ушёл в отставку, его место занял Келли Ортберг. А в октябре компания объявила о сокращении 10% штата — коло 17 тысяч сотрудников.После этого СМИ сообщили, что Boeing начала изучать возможность продажи своего космического бизнеса. В сделку якобы могут войти корабль Starliner и операции по поддержке Международной космической станции.Полина ЛааксоМнения21 октWSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха» И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.#новости #boeing
Рубли принимаете?
Падающий рубль в падающие самолеты?
Рупии принимают
Boeing, Intel... Что у них там на загнивающем западе происходит, понятно же что нужно ввести больше санкций и поддерживать еще больше войн тогда точно станет лучше.
поддерживать еще больше войнподдерживать больше стран, которые являются в них жертвами
Но было близко
До чего демократы страну довели..
При Трампе такого не было.
Так вот ты какая, капитализация