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Артур Томилко
Инвестиции

Boeing запустила продажу акций и расписок на $19 млрд

Деньги направят на погашение долга и пополнение оборотного капитала.

  • Сообщение о продаже акций размещено на сайте компании. Инвесторам предложили 90 млн обыкновенных акций на $14 млрд, а также депозитарные расписки на $5 млрд.
  • С учётом «дополнительных размещений» объём привлечённых инвестиций может достичь $21,8 млрд, подсчитало Bloomberg.
  • Деньги планируют направить на погашение долга, пополнение оборотного капитала, а также финансирование дочерних компаний, отметили в Boeing.
  • 23 октября Комиссии по ценным бумагам и биржам США выдала компании разрешение на продажу акций на сумму до $25 млрд. Boeing также заключила кредитное соглашение с Bank of America, Citibank, Goldman Sachs и JPMorgan на сумму 10 миллиардов долларов.
Фото Unsplash 
Фото Unsplash 
  • С начала 2024 года Boeing регулярно попадает в новости. В частности, в январе у Boeing 737 Max 9 отвалился в полёте люк, после чего фирма уволила главу программы 737 Max. Затем, по данным NYT, компания частично провалила аудит американского авиарегулятора. В октябре тот предупредил о возможном заклинивании руля в некоторых самолётах Boeing 737.
  • На фоне проблем в марте президент и гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун ушёл в отставку, его место занял Келли Ортберг. А в октябре компания объявила о сокращении 10% штата — коло 17 тысяч сотрудников.
  • После этого СМИ сообщили, что Boeing начала изучать возможность продажи своего космического бизнеса. В сделку якобы могут войти корабль Starliner и операции по поддержке Международной космической станции.
Полина Лааксо
Мнения
WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха»

И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.

Источник фото: The Hill

#новости #boeing

22
13 комментариев
Правдаруб

Рубли принимаете?

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Andy Handy

Падающий рубль в падающие самолеты?

1
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Sergey Zhukov

Рупии принимают

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ЯжПрограммист

Boeing, Intel... Что у них там на загнивающем западе происходит, понятно же что нужно ввести больше санкций и поддерживать еще больше войн тогда точно станет лучше.

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d679eaad610471402e548ca689df29

поддерживать еще больше войнподдерживать больше стран, которые являются в них жертвами

Но было близко

1
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Иванов Иван

До чего демократы страну довели..
При Трампе такого не было.

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Николай Околог

Так вот ты какая, капитализация

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