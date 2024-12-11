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Таня Боброва
Транспорт

Navio представила прототип автономного магистрального тягача L5 без места для водителя

Он проходит полный цикл испытаний в лабораторных и реальных условиях на закрытом полигоне.

  • Navio (ранее — «Сберавтотех») показала на международной конференции AI Journey прототип автономного магистрального тягача. По классификации SAE машина соответствует уровню L5 — полная автоматизация, не предполагающая систем управления для водителя, рассказали в компании.
Источник здесь и далее: Navio
Источник здесь и далее: Navio
  • Беспилотник анализирует окружающую среду с помощью набора лидаров, радаров и камер: дорогу, участников движения, элементы инфраструктуры и прочие объекты. Тягач может проезжать пункты взимания платы, зоны погрузки и разгрузки, экстренно тормозить и совершать другие манёвры.
  • По словам компании, тягач «круглосуточно находится под контролем удалённого оператора».
Navio представила прототип автономного магистрального тягача L5 без места для водителя
Navio представила прототип автономного магистрального тягача L5 без места для водителя
Navio представила прототип автономного магистрального тягача L5 без места для водителя
Navio представила прототип автономного магистрального тягача L5 без места для водителя
Navio представила прототип автономного магистрального тягача L5 без места для водителя
Navio представила прототип автономного магистрального тягача L5 без места для водителя
  • Кабина L5 универсальная — её можно устанавливать на шасси седельных тягачей разных производителей. В ней нет деталей и систем для человека в салоне, поэтому производственные расходы меньше. Время полезной эксплуатации может составлять до 23 часов в сутки, говорят в Navio.
  • Осенью 2023 года «Сберавтотех» запустила коммерческие беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 «Нева». Первым партнёром стал автомобильный грузовой перевозчик Globaltruck, а в салоне находился испытатель.

#новости #беспилотники

1919
43 комментария
Степан Фадеев

«круглосуточно находится под контролем удалённого оператора».
Дальнобойщики 3

17
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Газанова

Тот же дальнобойщик, только сидит в офисе

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Камиль Харисян

на международной конференции AI Journey

На конференции AI Journey 2024 пройдет в Москве, с 11 по 13 декабря. Как и в предыдущие годы, участники будут обсуждать последние достижения в области искусственного интеллекта, его применение в разных отраслях, а также этические и социальные вопросы, связанные с ИИ. В ней будут участвовать эксперты и исследователи из множества стран, включая страны БРИКС, Южноафриканскую Республику, Индонезию и Бахрейн. В числе выступающих — представители ведущих мировых научных и технических центров, специалисты из Ирана и других стран.


Это панорама или пездуза?

5
2
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Denis Kiselev

если китайцы будут - то да, одни из ведущих

2
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Nikita L.

Это мастерство слога)

1
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Jack Brown

Это гойда

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Лев Гришин

Как вариант, интереснее было удешевить и автоматизировать ремонт нынешних грузовиков. Именно в эксплуатации кроется масса трат, которые надо срезать. А эти л5 — это претенденты для пополнения свалок самокатов и такси

3
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