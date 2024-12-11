Navio представила прототип автономного магистрального тягача L5 без места для водителя

Он проходит полный цикл испытаний в лабораторных и реальных условиях на закрытом полигоне.Navio (ранее — «Сберавтотех») показала на международной конференции AI Journey прототип автономного магистрального тягача. По классификации SAE машина соответствует уровню L5 — полная автоматизация, не предполагающая систем управления для водителя, рассказали в компании.Источник здесь и далее: NavioБеспилотник анализирует окружающую среду с помощью набора лидаров, радаров и камер: дорогу, участников движения, элементы инфраструктуры и прочие объекты. Тягач может проезжать пункты взимания платы, зоны погрузки и разгрузки, экстренно тормозить и совершать другие манёвры.По словам компании, тягач «круглосуточно находится под контролем удалённого оператора».Кабина L5 универсальная — её можно устанавливать на шасси седельных тягачей разных производителей. В ней нет деталей и систем для человека в салоне, поэтому производственные расходы меньше. Время полезной эксплуатации может составлять до 23 часов в сутки, говорят в Navio.Осенью 2023 года «Сберавтотех» запустила коммерческие беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 «Нева». Первым партнёром стал автомобильный грузовой перевозчик Globaltruck, а в салоне находился испытатель.#новости #беспилотники
«круглосуточно находится под контролем удалённого оператора».
Дальнобойщики 3
Тот же дальнобойщик, только сидит в офисе
на международной конференции AI Journey
На конференции AI Journey 2024 пройдет в Москве, с 11 по 13 декабря. Как и в предыдущие годы, участники будут обсуждать последние достижения в области искусственного интеллекта, его применение в разных отраслях, а также этические и социальные вопросы, связанные с ИИ. В ней будут участвовать эксперты и исследователи из множества стран, включая страны БРИКС, Южноафриканскую Республику, Индонезию и Бахрейн. В числе выступающих — представители ведущих мировых научных и технических центров, специалисты из Ирана и других стран.
Это панорама или пездуза?
если китайцы будут - то да, одни из ведущих
Это мастерство слога)
Это гойда
Как вариант, интереснее было удешевить и автоматизировать ремонт нынешних грузовиков. Именно в эксплуатации кроется масса трат, которые надо срезать. А эти л5 — это претенденты для пополнения свалок самокатов и такси