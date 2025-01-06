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Полина Лааксо
Транспорт

В борьбе с пробками: Нью-Йорк первым в США ввёл плату за въезд в загруженные районы города

Она составит до $21,6 в зависимости от времени и вида транспорта.

  • Водители пассажирских легковушек и небольшого коммерческого транспорта (седаны, SUV, пикапы) будут платить $9 в день, если въезжают на установленные регулятором улицы с 5:00 до 21:00 по будням и с 9:00 до 21:00 в выходные. В остальные часы — $2,25. По курсу ЦБ на 6 января 2025 года это 915 рублей и 243 рубля соответственно.
  • Плата для мотоциклистов составит $4,5 в пиковые часы и $1,05 в остальные. Водителей небольших грузовиков обяжут перечислять $14,4 или $3,6, а крупного грузового транспорта и туристических автобусов — $21,6 и $5,4 соответственно.
  • Водители машин, взятых в аренду через каршеринги вроде Uber и Lyft, должны будут заплатить дополнительные $1,5 за поездку. А пассажиры такси — $0,75 за поездку (таксист ничего не платит).
  • Скидки или освобождение от выплат предусмотрены для тех, кто въезжает на Манхэттен через указанные регулятором платные тоннели; для малоимущих граждан; тех, кто не может пересесть на общественный транспорт по состоянию здоровья; а также для «авторизованного» транспорта школ, экстренных и госслужб.
Жёлтым выделена зона, для которой ввели изменения. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.nbcnewyork.com%2Fmanhattan%2Fcongestion-relief-zone-pay-toll-mta-60th-street-price-cost%2F6094419%2F&postId=1742664" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">NBC New York </a>
Жёлтым выделена зона, для которой ввели изменения. Источник: NBC New York 
  • В 2023 году Нью-Йорк признали самым перегруженным городом мира. Мера должна сократить количество автомобилей в центре, подтолкнув американцев к переходу на общественный транспорт, принести «миллиарды долларов» на развитие инфраструктуры и снизить уровень загрязнения воздуха, рассчитывает регулятор.
  • Похожие меры действуют в Лондоне, Стокгольме и Сингапуре. В России тему обсуждают с 2010-х, но решений пока не приняли.
Хотели бы, чтобы и в России въезд в городские центры стал платным?
Да (я водитель)
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Нет (я водитель)
Нет (не вожу)
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Центр Манхэттена. Источник фото: Shutterstock
Центр Манхэттена. Источник фото: Shutterstock

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