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Полина Лааксо
Транспорт

Китай заинтересовался покупкой автопредприятий в Германии, которые их владельцы планируют закрыть — Reuters

Особый интерес вызывают заводы Volkswagen.

  • Покупка позволила бы китайским автопроизводителям усилить своё влияние на «престижном» немецком авторынке, рассказал источник Reuters, знакомый с обсуждениями в правительстве КНР. К тому же если производство машин для продажи в Европе развернут в Германии — можно будет избежать уплаты пошлин.
  • Покупателями могут выступить и частные игроки, и совместные с европейцами предприятия. Однако часть инвестиций потребует одобрения китайского правительства, а оно, «скорее всего», тоже захочет участвовать, пишет издание.
  • Немецкая Volkswagen собиралась закрыть три местных завода, но после забастовок пересмотрела планы: договорилась свернуть с 2025 года работу предприятия в Дрездене, где 340 специалистов производили электромобиль ID.3, и с 2027 года закрыть завод в Оснабрюке на 2300 работников — там выпускают кабриолеты T-Roc.
  • Второй и могут продать покупателю из Китая, сообщает источник Reuters. При этом представитель профсоюза Volkswagen уточнил: работники в Оснабрюке были бы не против выпускать машины для китайских партнёров Volkswagen, но только под маркой VW и по её стандартам.
  • По подсчётам неназванного банкира, оба завода в случае продажи могут принести Volkswagen по €100-300 млн. Сама компания отказалась комментировать стоимость активов.
Источник фото: Reuters
Источник фото: Reuters

#новости #германия #китай

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68 комментариев
Вадим Д.

Глядишь, и европейцы смогут насладиться Москвичами (-:

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1
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Виталий Иванов

Вряд ли согласятся на отверточную сборку, скорее всего будут требовать немалый процент локализации.

4
1
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AL

рвотное

Ответить
Iren Irish

Ну вот и всё... пришёл конец немецкой промышленности... китайцы какое-то время повыпускают авто нового поколения, а потом придёт стагнация

6
Ответить
Владимир Муренков

Ну, а что тут удивительного? Немецкие заводы закрываются, а китайцы растут. Все по рынку.

2
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Камиль Харисян

У большинства основных китайских автоконцернов - убытки. У немцев хоть и снизившаяся, но прибыль.

5
2
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Михаил Октябрьский

Может тогда они и Автоваз купят, больше толку будет

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