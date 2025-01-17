«Вменяемому человеку купить машину рука не поднимается»: у петербургских дилеров скопились тысячи нераспроданных китайских автомобилей

Одна из причин — желание «затовариться» перед повышением ставки утильсбора.К концу 2024 года у дилеров и импортёров автомобилей в Санкт-Петербурге скопился избыток машин из Китая, пишет «РБК Петербург» со ссылкой на участников рынка. По их оценкам, речь про 15-20 тысяч автомобилей с учётом тех, которые ещё не отгрузили центрам.По словам члена совета директоров группы «Автополе» Сергея Вайнера, по России это количество достигает отметки в 200-300 тысяч машин. Одна из причин, пишет издание, — желание «затовариться» перед повышением ставки утилизационного сбора в стране сначала 1 октября 2024 года, а затем 1 января 2025-го.В «Истком» (официальный дистрибьютор KYC Auto) указывают: остатки есть по всем брендам, просто в разном количестве. По мнению гендиректора автоцентра Нонны Шалиной, с конца 2024 года у каждого петербургского салона простаивает в среднем от 50 до 150 машин каждой марки.Цены [на автомобили] такие, что вменяемому человеку купить машину за наличные деньги рука не поднимается. В кредит купить тоже не поднимается, по той простой причине, что даже с учётом дистрибьюторских скидок и бонусов это всё равно очень дорого. Нонна Шалина, гендиректор автоцентра «Истком»Опрошенные изданием участники рынка считают, что для продажи всех этих автомобилей, с учётом не самой высокой динамики ноября и декабря 2024 года, салонам может понадобиться несколько месяцев.По их словам, активность покупателей зависит от ключевой ставки, которая составляет 21% годовых, и ставок по кредитам, но сейчас «многие автопроизводители и пытаются сделать субсидированные ставки с банками». Кроме того, в продажах всего есть фактор сезонности.Евгения ЕвсееваТранспорт11.12.2024Китайские автомобили заняли 80% сегмента премиальных машин в 2024 году — исследование Среди самых популярных брендов — Exeed, Tank, Li Auto и Нongqi.#новости
В эпоху интернета когда человек видит что в Китае где зарплаты выше этот же автомобиль стоит в два, два с половиной раза дешевле он естественно просто покрутит пальцем у виска. Тем более в России не привыкать ездить на старом автопарке. К убитым дорогам мы уже привыкли так что привыкнем и к дырявым корытам
Убитые дороги остались в 2000х
Мы это кто конкретно к убитым дорогам привык? Ты за себя говори. Я вот не привык, езжу по платке до Казани, да и до Уфы нормальная дорога. Челябинск-Екб-Тюмень тоже норм дорога. Мурманск-Апатиты тоже норм. Так где разбитые дороги? Там, где в деревне 30 человек живет?
каршеринг? такси?
А этот человек не хочет узнать, сколько стоит поставить машину на учет в Китае? А ведь по сути это тот же утильсбор, только не включенный в цену, а оплачиваемый отдельно
человек видит что в РАше жопа
Ну так пусть едет в Китай, живет там и покупает там. Конечно же, машины дорожают при пересечении любых границ.