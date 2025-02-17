Администрация Трампа уволит «сотни» сотрудников авиарегулятора FAA и направит туда специалистов SpaceX для консультаций по безопасности

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) находится в центре внимания после столкновения вертолёта и самолёта над Вашингтоном. Катастрофа произошла 30 января 2025 года. На борту самолёта находились 64 человека. В вертолёте — трое военных. Все они погибли. Инцидент всё ещё расследуют.Увольнения, в частности, коснулись тех, кто работал с радарами и системами посадки и навигации, пишет AP. Сотрудники начали получать письма с вечера 14 февраля. По словам президента профсоюза Professional Aviation Safety Specialists Дэвида Спэро, причины увольнений не озвучили, поведение и показатели не учитывали.В FAA и так нехватка кадров, в частности, диспетчеров. Причины — неконкурентные зарплаты, длинные смены, жёсткая подготовка и практика принудительной отправки на пенсию. Эти увольнения только усугубят ситуацию, говорит глава профсоюза. Особенно на фоне последних происшествий (к моменту публикации заметки в аэропорту Торонто при посадке перевернулось воздушное судно американской Delta Airlines, обстоятельства пока неизвестны).Источник фото: CNNО том, что специалисты SpaceX посетят командный центр службы управления воздушным движением FAA, рассказали в Минтрансе США. Они изучат системы и поговорят с авиадиспетчерами, чтобы узнать, с какими проблемами те сталкиваются при работе. Всё это позволит понять, как повысить надёжность решений.В Минтрансе отметили, что SpaceX не на особом положении: FAA часто проводит экскурсии для бизнеса и СМИ. Axios не исключает конфликт интересов. FAA не раз открывало расследования против SpaceX и подозревало стартап в пренебрежении безопасностью. Но глава SpaceX Илон Маск отметил, что безопасность полётов — вопрос, в котором нет места предвзятости.Полина ЛааксоИстории11.11.2023«Одноразовые расходники»: Reuters — о сотнях травм на предприятиях SpaceX, где за безопасность отвечают сами сотрудники Глава компании Илон Маск считает, что бюрократия тормозит разработку, и пренебрегает мерами безопасности на глазах у сотрудников. Те говорят, что расплачиваться за это приходится здоровьем.#spacex #новости
В смысле, опять увольнения в FAA? Да сколько можно. То сокращают, то увольняют, а потом удивляются, почему проблемы с безопасностью полетов. Лучше бы делом занялись, а не людей выкидывали на улицу.
Так они и занимаются делом. Небинарных меняют на адекватных. Ясное дело, что у людей проблема с психикой, а им полётами управлять демократы доверили
Лучше бы делом занялись, а не людей выкидывали на улицу.Так люди делом и не занимаются :) Помеха делу, получается, а если у дела помеха, то что надо делать? Правильно — устранить помеху
Во-первых, там наши фигуристы погибли, насколько я слышал тренеры и 2-е воспитанников. Во-вторых - Трамп реально безумен. Какое нахуй СпейсИКС имеет отношение к регулирования полетов? А Маск вообще к чему либо? Эти два старых шизофреника точно приведут мир к апокалипсису и нас никогда не найдут другие цивилизации. А мы их.
1) фигуристы не ваши
2) пока что маск поближе вас к поиску других цивилизаций
Маск же вообще не разбирается в полетах, да? И не разберется с перестройкой процессов и переоснащением
Тренд на увеличение техногенных катастроф в США вызывает беспокойство. Складывается впечатление системных проблем.