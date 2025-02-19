Производитель электрогрузовиков Nikola, оценка которого на пике достигала $29 млрд, подал на банкротство в США

В 2023 году основателя компании приговорили к четырём годам тюрьмы за обман инвесторов.Компания подала заявление на банкротство в соответствии с главой 11 — обычно она предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса. Об этом пишет TechCrunch.Производитель не смог найти покупателя на бизнес или получить финансирование для продолжения работы. Теперь Nikola планирует распродать активы на торгах.Nikola основал в 2014 году Тревор Милтон. В 2016-м он анонсировал производство электрогрузовиков. Затем компания заявила, что займётся производством грузовиков с «экологически чистым» двигателем на топливных элементах.В 2020 году компания вышла на биржу Nasdaq. В первые дни после начала торгов рыночная стоимость производителя достигала $29 млрд, отмечает Bloomberg.Nikola ни раз попадала в скандалы. Например, FT писала, что основатель купил дизайн электрогрузовика у дизайнера из Хорватии, хотя публично компания говорила о собственных разработках. А в 2020-м производитель признался, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно.В 2020 году один из акционеров обвинил компанию в мошенничестве. Годом позже Милтону предъявили обвинения в США, а в 2023-м приговорили к четырём годам тюрьмы за обман инвесторов. Его обвинили во лжи о создании электрогрузовика Nikola One «с нуля», о разработке собственных аккумуляторов и успехах машины, которая на самом деле не ездила.Источник: Nikola / TechCrunch#новости #nikola