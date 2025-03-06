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Полина Лааксо
Транспорт

S7 заморозила строительство петербургского завода по выпуску деталей для газотурбинных двигателей — «Ведомости»

Причины неизвестны.

  • Инвестиции в запуск оценивали в сумму до 7,5 млрд рублей. По словам одного из источников «Ведомостей», сроки реализации сдвинули «значительно вправо». Однако закрывать проект не собираются, знает другой.
  • «Центр разработок С7» планировал наладить в Санкт-Петербурге выпуск лопаток для горячей части и российских, и импортных газотурбинных двигателей, чтобы их могли использовать при сборке новых установок и ремонте старых.
  • При этом для турбин иностранных самолётов S7 уже выпускает лопатки — на Бердском электромеханическом заводе. Насколько критична заморозка петербургского завода — «Ведомости» не уточнили. Один из опрошенных газетой экспертов отметил, что в условиях санкций российские компании «начинают налаживать ремонт импортных установок собственными силами».
Источник фото: «Авиастат»
Источник фото: «Авиастат»
  • В феврале 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей. В мае Bloomberg рассказывало, что из-за дефицита запчастей «Аэрофлоту» придётся разбирать на них суда Boeing и Airbus. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.
  • В мае 2024 года «Ъ» узнал, что S7 освоила капремонт двигателей для Airbus A320 и Boeing 737 и сможет предлагать услугу другим перевозчикам.
  • В феврале 2025 года в Госдуме первое чтение прошёл законопроект о сертификации российских аналогов неоригинальных запчастей для гражданской авиатехники. Цель — ускорить развитие выпуска так называемых PMA-компонентов при дефиците иностранных расходников.
Евгения Евсеева
Транспорт
Авиакомпания S7 провела тестовый полёт разработанного ею лёгкомоторного самолёта Tango

В перспективе его будут использовать для обучения пилотов.

#новости #самолеты

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