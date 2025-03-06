S7 заморозила строительство петербургского завода по выпуску деталей для газотурбинных двигателей — «Ведомости»

Причины неизвестны.Инвестиции в запуск оценивали в сумму до 7,5 млрд рублей. По словам одного из источников «Ведомостей», сроки реализации сдвинули «значительно вправо». Однако закрывать проект не собираются, знает другой.«Центр разработок С7» планировал наладить в Санкт-Петербурге выпуск лопаток для горячей части и российских, и импортных газотурбинных двигателей, чтобы их могли использовать при сборке новых установок и ремонте старых.При этом для турбин иностранных самолётов S7 уже выпускает лопатки — на Бердском электромеханическом заводе. Насколько критична заморозка петербургского завода — «Ведомости» не уточнили. Один из опрошенных газетой экспертов отметил, что в условиях санкций российские компании «начинают налаживать ремонт импортных установок собственными силами».Источник фото: «Авиастат»В феврале 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей. В мае Bloomberg рассказывало, что из-за дефицита запчастей «Аэрофлоту» придётся разбирать на них суда Boeing и Airbus. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.В мае 2024 года «Ъ» узнал, что S7 освоила капремонт двигателей для Airbus A320 и Boeing 737 и сможет предлагать услугу другим перевозчикам.В феврале 2025 года в Госдуме первое чтение прошёл законопроект о сертификации российских аналогов неоригинальных запчастей для гражданской авиатехники. Цель — ускорить развитие выпуска так называемых PMA-компонентов при дефиците иностранных расходников.Евгения ЕвсееваТранспорт21.09.2024Авиакомпания S7 провела тестовый полёт разработанного ею лёгкомоторного самолёта Tango В перспективе его будут использовать для обучения пилотов. #новости #самолеты