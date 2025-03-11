Галерея: синий Jaguar Type 00 проехался по дорогам Парижа

Так производитель отметился на ежегодной парижской неделе моды.Концепт электромобиля Type 00 представили в декабре 2024 года — без заднего стекла, с 23-дюймовыми колёсами, латунными перекладинами в салоне и овальным рулём. На презентации показали две модели — розовую и синюю.В действии продемонстрировали версию в цвете «французский ультрамарин». «Из-за того, что у корпуса так мало рельефности, а покрытие матовое, машина похожа на компьютерную генерацию», — отмечает TopGear.Конкретно эту версию производить не будут. Серийная, как пишет издание, будет выглядеть немного иначе: в частности, у неё будет четыре двери. Предполагаемая стоимость — свыше $150 тысяч (больше 12 млн рублей по курсу ЦБ на 11 марта 2025 года).Мнения пользователей разделились. Одни считают, что в жизни концепт выглядит «круто». Другие — что автомобиль похож на «перекрашенный в синий кондиционер», «издёвку» и «детский рисунок». По их словам, Jaguar «хоронит свой бренд» и должна «уволить дизайнеров».Источник фото: TopGear — здесь и далее, если не указано иноеИрландский актёр Барри КеоганИсточник: JaguarИсточник: Beast of the RoadВ ноябре 2024 года автопроизводитель Jaguar отказался от объёмного изображения ягуара в логотипе, сменив его на круглый знак с буквами «J» и «R» — первой и последней в названии компании.#новости #jaguar