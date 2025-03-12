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Евгения Евсеева
Транспорт

Производитель батарей для электромобилей Northvolt бывшего менеджера Tesla подал заявление на банкротство в Швеции

В ноябре 2024 года компания подала на банкротство в США.

  • «Сегодня невероятно трудный день», — заявили в Northvolt. Как отмечают FT и Bloomberg, подача на банкротство в Швеции, родной юрисдикции компании, практически означает её закрытие. Активы производителя распродадут под контролем суда.
  • В 2024-м Northvolt подал заявку на банкротство в США по главе 11 — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу. Но даже так компания не смогла найти достаточно средств, чтобы работать и дальше.
  • Northvolt отмечает, что ему удалось заинтересовать потенциальных партнёров и инвесторов, но из-за «нехватки времени и финансов» заключить с ними сделки производитель аккумуляторов не смог.
  • У компании остались две «дочки» — Northvolt Germany и Northvolt North America. Они не подали заявление о банкротстве, но решать их судьбу будет уже назначенный судом временный управляющий.
Источник: Northvolt
Источник: Northvolt
  • Northvolt основали в 2016 году бывший вице-президент Tesla по работе с поставщиками комплектующих Петер Карлссон и бывший исполнительный директор цепочки поставок Tesla Паоло Черутти.
  • В 2019 году стартап привлёк $1 млрд для строительства крупнейшего в Европе завода аккумуляторов. В 2021-м в компанию вложила $2,75 млрд Volkswagen.
Таня Боброва
Транспорт
От Apple Car до Arrival: крупнейшие «провалы» в сфере транспорта 2024 года по версии TechCrunch

Но не для всех всё потеряно.

<a href="https://vc.ru/transport/318171-dizainery-sozdali-3d-model-elektromobilya-apple-car-na-osnove-patentov-kompanii" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">3D-модель </a>электромобиля Apple Car на основе патентов компании. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.macrumors.com%2F2021%2F12%2F10%2Fapple-car-3d-render-based-on-patents%2F&postId=446271" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">MacRumors</a>

#новости #northvolt

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