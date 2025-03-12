Производитель батарей для электромобилей Northvolt бывшего менеджера Tesla подал заявление на банкротство в Швеции

В ноябре 2024 года компания подала на банкротство в США.«Сегодня невероятно трудный день», — заявили в Northvolt. Как отмечают FT и Bloomberg, подача на банкротство в Швеции, родной юрисдикции компании, практически означает её закрытие. Активы производителя распродадут под контролем суда.В 2024-м Northvolt подал заявку на банкротство в США по главе 11 — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу. Но даже так компания не смогла найти достаточно средств, чтобы работать и дальше.Northvolt отмечает, что ему удалось заинтересовать потенциальных партнёров и инвесторов, но из-за «нехватки времени и финансов» заключить с ними сделки производитель аккумуляторов не смог. У компании остались две «дочки» — Northvolt Germany и Northvolt North America. Они не подали заявление о банкротстве, но решать их судьбу будет уже назначенный судом временный управляющий.Источник: NorthvoltNorthvolt основали в 2016 году бывший вице-президент Tesla по работе с поставщиками комплектующих Петер Карлссон и бывший исполнительный директор цепочки поставок Tesla Паоло Черутти.В 2019 году стартап привлёк $1 млрд для строительства крупнейшего в Европе завода аккумуляторов. В 2021-м в компанию вложила $2,75 млрд Volkswagen.Таня БоброваТранспорт11 янвОт Apple Car до Arrival: крупнейшие «провалы» в сфере транспорта 2024 года по версии TechCrunch Но не для всех всё потеряно.#новости #northvolt