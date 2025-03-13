S7 запланировала сменить базовый аэропорт с Домодедово на Внуково или Шереметьево — «Ъ»

Это может лишить авиагавань значительной части выручки.«Активное обсуждение» перехода началось около двух недель назад, сообщили источники «Коммерсанта». В то же время собеседник РБК отмечает, что переговоры S7 со Внуково ведутся с 2019 года и не считает, что они сейчас «активизировались».Опасения авиакомпании, по словам собеседников изданий, связаны с финансовым состоянием Домодедово. До конца 2025 года аэропорту предстоят выплаты инвесторам и кредиторам более чем на 15 млрд рублей, что сопоставимо с его выручкой за первое полугодие 2024 года, пишет «Ъ».Источник газеты в Шереметьево допустил, что S7 может перевести к ним часть рейсов «в модном гибридном формате присутствия сразу в нескольких аэропортах одного города».Переход авиакомпании приведет к финансовым потерям Домодедово, для которого S7 долгое время оставался крупнейшим по объёму выручки перевозчиком, сообщает «Ъ». В первой половине 2024 года на S7 пришлось 24% выручки аэропорта — почти 3,6 млрд рублей. Вторая базовая компания — «Уральские авиалинии» — принесла тогда лишь 1,9 млрд рублей.По мнению аналитиков, опрошенных «Ъ», у Внуково и Шереметьево есть свои плюсы и минусы. В Шереметьево S7 придётся конкурировать с государственным «Аэрофлотом», во Внуково — с маршрутной сетью лоукостера «Победы» и присутствием СЛО «Россия».Эксперты также подчеркнули, что S7 не сможет быстро сменить аэропорт, переход потребует «значительного времени и средств».В Домодедово газете заявили, что работают с S7 с 2002 года и надеются на «долгосрочное и взаимовыгодное продолжение партнёрства». В Шереметьево, Внуково и S7 отказались от комментариев.Источник фото: : Кирилл Кухмарь / ТАССВ январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово и его владельцам. Причину тогда не раскрыли. По данным «Коммерсанта», подаче иска предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. По её результатам один из заместителей генпрокурора направил обращение в суд.#новости