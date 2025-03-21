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Полина Лааксо
Транспорт

Видео: глава Xiaomi сбросил арбуз с шестого этажа, чтобы доказать прочность покрытия аккумуляторов в SU7 Ultra

Снаружи арбуз не пострадал. Что с «внутренностями» — неизвестно.

  • Видео опубликовали CarNewsChina и Shanghai Daily. По словам местных изданий, покрытие, которое используют при выпуске аккумуляторных батарей в электромобилях SU7 Ultra и которое нанесли на арбуз, «пуленепробиваемое» и устойчиво к разным видам износа.
  • SU7 Ultra — это четырёхдверный спортивный седан, который может развивать скорость до 350 км/ч. В машине установлены два электродвигателя V8 и один V6. Максимальная мощность — 1548 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч за 1,98 секунды, до 200 км/ч — за 5,86 секунды.
  • Аккумулятор — CATL Qilin 2.0, «один из самых мощных среди выпускаемых серийно». По заявлениям Xiaomi, на зарядку от 10% до 80% понадобится 11 минут. Запас хода по стандарту CLTC — до 630 км.
  • Основа спорткара — представленный в 2023 году электромобиль SU7 Max. Прототип SU7 Ultra показали в июле 2024 года. В 2025 году открыли продажи в Китае.
Xiaomi SU7 Ultra. Источник фото: Gagadget
Xiaomi SU7 Ultra. Источник фото: Gagadget

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