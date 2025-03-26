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Карина Пардаева
Транспорт

«Яндекс Go» добавит оплату проезда в общественном транспорте

«В течение двух недель» функция заработает в Ярославле, а позже и в других городах.

Источник фото: «Яндекс Go»
Источник фото: «Яндекс Go»
  • Купить билет можно будет двумя способами: отсканировав QR-код или подключившись к Bluetooth-меткам в транспорте. В последнем случае нужно включить Bluetooth, выбрать свой автобус, трамвай или троллейбус в разделе «Транспорт» и подтвердить оплату, сообщили в компании.
  • Привязывать карту перед каждой поездкой не нужно — деньги спишутся автоматически с уже используемой в других сервисах. Купленный билет сохранится в разделе «Мой билет».
  • В ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге начали тестировать оплату проезда в трамваях «по геолокации». Для этого разработали отдельное приложение, которые использует Bluetooth-метки.
  • В январе 2025 года «2ГИС» добавил оплату общественного транспорта в приложении. На старте функция работала только в Костроме, с 26 марта — в Ярославле и Рыбинске.

#новости

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