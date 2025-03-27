Акции американских, европейских и азиатских концернов на фоне новостей падали на 2-6%.Tesla — один из немногих автопроизводителей, которые ничего или почти ничего не потеряют от пошлин в 25% на импорт автомобилей и запчастей в США, анонсированных президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg.Заводы, которые делают все продаваемые компанией в США электромобили, находятся в стране. Последствия для Ford тоже будут «менее серьёзными» по сравнению с его конкурентами: около 80% автомобилей, которые компания продаёт в США, она производит внутри страны.«Победителей» же почти нет, считают аналитики. Среди тех, кто может больше всех пострадать от пошлин, агентство называет, в частности, Hyundai и Kia. Хотя у них есть производства в США, в 2024 году холдинг импортировал в страну 1 млн машин — более половины от проданных, приводит издание данные Global Data.Больше других рискуют потерять также Porsche и Mercedes-Benz, считает Bloomberg. А Ferrari уже заявила, что планирует поднять цены на некоторые модели до 10%.Крупнейшие импортёры автомобилей в США. Источник: BloombergПотребители тоже окажутся в проигрыше — они могут столкнуться с меньшим ассортиментом и более высокими ценами. При этом пошлины могут сказаться и на машинах, произведённых в США, поскольку «нет такого понятия, как полностью американский автомобиль», отмечает CNN. Во всех выпущенных в стране в 2024 году машинах есть импортированные детали, указывает издание.#новости