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Полина Лааксо
Транспорт

Hyundai показала «геймерский» концепт спортивного электромобиля Insteroid

Чтобы «подогреть интерес» к уже продаваемой машине Inster — на её базе и создали прототип.

  • Insteroid будет выставлен на автошоу Seoul Mobility Show с 3 по 13 апреля 2025 года, сообщили в Hyundai. Inster в названии указывает на «динамичность», а steroid — на «энергичный характер» и «силу».
  • У электромобиля «спортивный, вдохновлённый играми» дизайн, более широкий кузов, антикрыло, адаптированные под гонки диски. Предусмотрены «режим дрифта» и аудиосистема Beat House.
  • Электровнедорожник Inster с передним приводом представили в 2024 году. Мощность — 115 л.с. (85 кВт). Максимальная скорость — 150 км/ч. Запас хода — 355 км. Он уже продаётся в европейских странах и Южной Корее. В течение 2025-го продажи откроют и на других рынках.
Источник фото: Hyundai — здесь и далее
Источник фото: Hyundai — здесь и далее
Hyundai показала «геймерский» концепт спортивного электромобиля Insteroid
Hyundai показала «геймерский» концепт спортивного электромобиля Insteroid
Hyundai показала «геймерский» концепт спортивного электромобиля Insteroid
Hyundai показала «геймерский» концепт спортивного электромобиля Insteroid
Hyundai показала «геймерский» концепт спортивного электромобиля Insteroid
Hyundai показала «геймерский» концепт спортивного электромобиля Insteroid
Видеообзор редакции CarSauce

#новости #hyundai

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