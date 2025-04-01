Hyundai показала «геймерский» концепт спортивного электромобиля Insteroid

Чтобы «подогреть интерес» к уже продаваемой машине Inster — на её базе и создали прототип.Insteroid будет выставлен на автошоу Seoul Mobility Show с 3 по 13 апреля 2025 года, сообщили в Hyundai. Inster в названии указывает на «динамичность», а steroid — на «энергичный характер» и «силу».У электромобиля «спортивный, вдохновлённый играми» дизайн, более широкий кузов, антикрыло, адаптированные под гонки диски. Предусмотрены «режим дрифта» и аудиосистема Beat House.Электровнедорожник Inster с передним приводом представили в 2024 году. Мощность — 115 л.с. (85 кВт). Максимальная скорость — 150 км/ч. Запас хода — 355 км. Он уже продаётся в европейских странах и Южной Корее. В течение 2025-го продажи откроют и на других рынках.Источник фото: Hyundai — здесь и далее Видеообзор редакции CarSauce#новости #hyundai