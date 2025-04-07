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Артур Томилко
Транспорт

Audi приостановила поставки автомобилей в США из-за введённых Трампом пошлин

Дилеры смогут продавать машины, которые ввезли в страну до вступления новых тарифов в силу.

Фото DPA
Фото DPA
  • Немецкий автопроизводитель Audi (входит в группу Volkswagen) сообщил партнёрам в США о приостановке поставок в страну, пишет Spiegel. Ввезённые после 2 апреля 2025 года машины не поступят в продажу.
  • У компании нет производства в США — все модели поставляются на американский рынок из других стран, в том числе из Германии, Венгрии, Словакии и Мексики.
  • Сейчас на складах Audi в США остаётся около 37 тысяч автомобилей, которые ввезли в страну до вступления в силу новых пошлин. Дилеры смогут продавать их по прежним ценам, запасов хватит примерно на два месяца.
  • В конце марта 2025 года Дональд Трамп подписал указ о введении 25%-й пошлины на импорт в США легковых автомобилей и лёгких коммерческих грузовиков, а также комплектующих для них. Аналитики предупредили, что цены на автомобили в США могут вырасти на «тысячи долларов».
Полина Лааксо
Транспорт
Распродажи, заморозки, выжидание: как мировой автопром реагирует на тарифы Дональда Трампа

Речь о пошлине в 25% на ввозимые в США автомобили, которую к маю 2025 года распространят ещё и на автозапчасти.

Источник фото: Collecting Cars

#новости #audi #пошлины

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