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Евгения Евсеева
Транспорт

Основатель банкротящегося автопроизводителя Nikola Тревор Милтон запланировал выкупить его активы — TechCrunch

Но в компании этому не рады.

  • Издание пишет об этом со ссылкой на судебные документы и источники. Предложение Милтона в компании встретили «холодно»: ему, например, не разрешили посетить завод Nikola в штате Аризона.
  • Как пишет TechCrunch, заявку на покупку подали юристы из компании ISSO. Nikola разрешила им приехать и осмотреть завод — но запретила делать фотографии и видео, а одного представителя ISSO не пустила внутрь. Его имя в документах изменено, но описание совпадает с Милтоном.
  • Источник издания подтвердил, что за заявкой стоит основатель Nikola. Представитель предпринимателя на запрос не ответил.
  • Автопроизводитель считает, что предложение Милтона — «не более, чем рекламный трюк», а запрет войти на завод был «обоснован необходимостью». Какой — не уточняется.
Источник: Nikola
Источник: Nikola
  • Милтон основал Nikola в 2014 году, а спустя два года анонсировал производство электрогрузовиков. Затем компания заявила, что займётся производством грузовиков с «экологически чистым» двигателем на топливных элементах.
  • В 2020 году Nikola вышла на биржу Nasdaq. В первые дни после начала торгов рыночная стоимость компании достигала $29 млрд, отмечало Bloomberg.
  • В том же году один из акционеров обвинил компанию в мошенничестве, а в 2021-м Милтону предъявили обвинения в США. Власти заявили, что компания лгала о создании электрогрузовика Nikola One «с нуля», разработке собственных аккумуляторов и успехах машины, которая на самом деле не ездила.
  • Милтона приговорили к четырём годам тюрьмы в декабре 2023 года. Но с тех пор предприниматель находился на свободе, пока ждал апелляцию, а в марте 2025 года Дональд Трамп помиловал его.
  • Nikola же в феврале 2025-го подала на банкротство в США. Производитель не смог найти покупателя на бизнес или получить финансирование для продолжения работы.

#новости #nikola #тревормилтон

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