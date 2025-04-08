Основатель банкротящегося автопроизводителя Nikola Тревор Милтон запланировал выкупить его активы — TechCrunch

Но в компании этому не рады. Издание пишет об этом со ссылкой на судебные документы и источники. Предложение Милтона в компании встретили «холодно»: ему, например, не разрешили посетить завод Nikola в штате Аризона.Как пишет TechCrunch, заявку на покупку подали юристы из компании ISSO. Nikola разрешила им приехать и осмотреть завод — но запретила делать фотографии и видео, а одного представителя ISSO не пустила внутрь. Его имя в документах изменено, но описание совпадает с Милтоном.Источник издания подтвердил, что за заявкой стоит основатель Nikola. Представитель предпринимателя на запрос не ответил.Автопроизводитель считает, что предложение Милтона — «не более, чем рекламный трюк», а запрет войти на завод был «обоснован необходимостью». Какой — не уточняется.Источник: NikolaМилтон основал Nikola в 2014 году, а спустя два года анонсировал производство электрогрузовиков. Затем компания заявила, что займётся производством грузовиков с «экологически чистым» двигателем на топливных элементах.В 2020 году Nikola вышла на биржу Nasdaq. В первые дни после начала торгов рыночная стоимость компании достигала $29 млрд, отмечало Bloomberg.В том же году один из акционеров обвинил компанию в мошенничестве, а в 2021-м Милтону предъявили обвинения в США. Власти заявили, что компания лгала о создании электрогрузовика Nikola One «с нуля», разработке собственных аккумуляторов и успехах машины, которая на самом деле не ездила.Милтона приговорили к четырём годам тюрьмы в декабре 2023 года. Но с тех пор предприниматель находился на свободе, пока ждал апелляцию, а в марте 2025 года Дональд Трамп помиловал его.Nikola же в феврале 2025-го подала на банкротство в США. Производитель не смог найти покупателя на бизнес или получить финансирование для продолжения работы.#новости #nikola #тревормилтон