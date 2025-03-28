Трамп помиловал основателя разработчика электрогрузовиков Nikola Тревора Милтона

В феврале 2025 года компания, капитализация которой на пике достигала $29 млрд, подала на банкротство.О помиловании рассказал сам Тревор Милтон, опубликовав видео в соцсетях. По его словам, президент США Дональд Трамп лично позвонил ему и сообщил о решении. «Я свободен. Прокуроры больше не могут разрушить мою семью, отобрать у меня всё, разрушить мою жизнь», — поделился предприниматель.Белый дом подтвердил CNBC, что Милтона помиловали. Адвокаты предпринимателя не ответили на запрос о комментарии. Представители прокуратуры отказались от комментариев.Источник: соцсети МилтонаИздание отмечает, что помилование произошло спустя две недели после того, как прокуратура попросила суд обязать Милтона выплатить $680 млн акционерам Nikola и ещё $15,2 млн Питеру Хиксу, «жертве мошенничества». В случае помилования суд не сможет этого сделать.Милтон основал Nikola в 2014 году, а два года спустя анонсировал производство электрогрузовиков. Затем компания заявила, что займётся производством грузовиков с «экологически чистым» двигателем на топливных элементах.В 2020 году компания вышла на биржу Nasdaq. В первые дни после начала торгов рыночная стоимость производителя достигала $29 млрд, отмечало Bloomberg.В том же году один из акционеров обвинил компанию в мошенничестве, а в 2021-м Милтону предъявили обвинения в США. Власти заявили, что компания лгала о создании электрогрузовика Nikola One «с нуля», разработке собственных аккумуляторов и успехах машины, которая на самом деле не ездила.Милтона приговорили к четырём годам тюрьмы в декабре 2023 года. Но с тех пор предприниматель находился на свободе, пока ждал апелляцию, уточняет CNBC. В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США тоже подала в суд на Милтона, уточняет WSJ. Это дело приостановили на время уголовного разбирательства. Регулятор отказался от комментариев.Nikola в феврале 2025 года подала на банкротство в США. Производитель не смог найти покупателя на бизнес или получить финансирование для продолжения работы.Евгений ДелюкинТранспорт24.09.2020Превратил обман в публичную компанию за $20 млрд: в чём обвиняют производителя электрогрузовиков Nikola и его основателя Американский стартап хотел конкурировать с Tesla, предложив «революционный» водородный транспорт. Но акционер заподозрил гендиректора Тревора Милтона во лжи: у Nikola не оказалось никаких технологий.#новости #nikola