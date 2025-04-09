На ЦКАД в Подмосковье запустили беспилотные грузовики «КамАЗа» и Navio

С лета 2023 года беспилотные грузовики тестируют на трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва.Источник: «КамАЗ»Церемония запуска движения прошла на 53-м км Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), пишет «Интерфакс». По трассе поехали два грузовика «КамАЗа» компании NatCar и два автомобиля Navio (ранее — «Сберавтотех»).В «КамАЗе» уточнили, что предоставили для перемещения по ЦКАД три беспилотных автомобиля: два грузовика «Маяк-1» и машину второго поколения «Маяк-2», созданные на базе магистрального тягача «КамАЗ-54901».По словам главы компании Сергея Когогина, которые приводит «Интерфакс», в 2025 году автопроизводитель планирует выпустить улучшенную версию «Маяк-2», а ещё «через полтора-два года» — «Маяк-3», который будет «максимально близким к серийному решению».Видео из кабины беспилотного грузовика, поехавшего по ЦКАД. Источник: Navio / «РИА Новости»Источник: «КамАЗ»Первые беспилотные грузовики «КамАЗа» запустили на трассе М-11 Санкт-Петербург — Москва летом 2023 года. На всей трассе движение беспилотников открыли в сентябре 2024-го. Тогда же водители-испытатели смогли пересесть на пассажирское место на всех участках.К марту 2025-го количество беспилотных грузовиков на М-11 увеличилось до 67 единиц, уточняет ТАСС. Они суммарно проехали 7,2 млн км и перевезли 800 тысяч м³ грузов. Помимо М-11 и ЦКАД правительство России разрешило запускать беспилотные грузоперевозки по трассе М-12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань. «Беспилотное» движение по ней планируют запустить в 2026 году.#новости