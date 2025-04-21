«Дай бог достигнуть планки в 30 тысяч машин»: в «АвтоВАЗе» ожидают снижения на треть продаж Lada в апреле 2025 года

После «драматического» падения в марте.Источник: «РИА Новости»Продажи сократятся на треть год к году, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Об этом пишет ТАСС.По его словам, автопроизводитель наблюдает «динамичное» снижение спроса: автомобили Lada — на треть, на рынке «в целом» с учётом «АвтоВАЗа» — почти на 50%.В прошлом [2024] году в апреле продажи были порядка 45 тысяч автомобилей, а в марте — где-то 42 тысячи. В этом году мы говорим о том, что дай бог в апреле достигнуть планки в 30 тысяч автомобилей.Максим Соколов, глава «АвтоВАЗа»Если авторынок «очистить» от «АвтоВАЗа», падение будет ещё глубже — под 60% и более, утверждает Соколов. Это уже «создаёт определённые трудности» в работе отечественного автопрома. Для его поддержки компания предлагает вернуть субсидии на покупку автомобиля семьям.Таня БоброваТранспорт3 апрПродажи легковых автомобилей в марте 2025 года в России упали на 45% год к году — АЕБ Накануне о результатах марта отчитался «АвтоВАЗ», назвав падение рынка «драматическим».#новости #lada #автоваз