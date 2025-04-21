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Евгения Евсеева
Транспорт

«Дай бог достигнуть планки в 30 тысяч машин»: в «АвтоВАЗе» ожидают снижения на треть продаж Lada в апреле 2025 года

После «драматического» падения в марте.

Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
  • Продажи сократятся на треть год к году, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Об этом пишет ТАСС.
  • По его словам, автопроизводитель наблюдает «динамичное» снижение спроса: автомобили Lada — на треть, на рынке «в целом» с учётом «АвтоВАЗа» — почти на 50%.

В прошлом [2024] году в апреле продажи были порядка 45 тысяч автомобилей, а в марте — где-то 42 тысячи. В этом году мы говорим о том, что дай бог в апреле достигнуть планки в 30 тысяч автомобилей.

Максим Соколов, глава «АвтоВАЗа»
  • Если авторынок «очистить» от «АвтоВАЗа», падение будет ещё глубже — под 60% и более, утверждает Соколов. Это уже «создаёт определённые трудности» в работе отечественного автопрома. Для его поддержки компания предлагает вернуть субсидии на покупку автомобиля семьям.
Таня Боброва
Транспорт
Продажи легковых автомобилей в марте 2025 года в России упали на 45% год к году — АЕБ

Накануне о результатах марта отчитался «АвтоВАЗ», назвав падение рынка «драматическим».

Источник: «АвтоВАЗ»

#новости #lada #автоваз

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