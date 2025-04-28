Whoosh и «МТС Юрент» повысили в регионах штраф за управление электросамокатом подростками до 30 тысяч рублей

Наказание в Москве — 100 тысяч рублей.Сервисы кикшеринга повысили штраф за то, что электросамокатом управляет ребёнок младше 16 лет, пишет «Трушеринг». Он составит 30 тысяч рублей вместо прежних 10 тысяч рублей.Обновлённые правила будут работать во всех регионах, кроме Москвы. В столице штраф за это нарушение составляет 100 тысяч рублей. По данным компаний, подростки до 16 лет — самая аварийная категория пользователей.В кикшеринге «Яндекс Go» сообщили, что штраф за управление самокатом несовершеннолетними «доходит до 100 тысяч рублей», зафиксирован в оферте сервиса с 2024 года и распространяется на все регионы.Весной 2025 года «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 км/ч.Тогда же Минтранс предложил запретить электросамокатчикам требовать, чтобы их пропустили пешеходы, и ввести законодательный запрет на езду вдвоём. А в Госдуме обсудили проведение в Москве эксперимента по идентификации пользователей, которые хотят ездить быстрее 12 км/ч, с помощью биометрии.#новости #электросамокаты