Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Соцсети
Инвестиции
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Транспорт

Whoosh и «МТС Юрент» повысили в регионах штраф за управление электросамокатом подростками до 30 тысяч рублей

Наказание в Москве — 100 тысяч рублей.

  • Сервисы кикшеринга повысили штраф за то, что электросамокатом управляет ребёнок младше 16 лет, пишет «Трушеринг». Он составит 30 тысяч рублей вместо прежних 10 тысяч рублей.
  • Обновлённые правила будут работать во всех регионах, кроме Москвы. В столице штраф за это нарушение составляет 100 тысяч рублей. По данным компаний, подростки до 16 лет — самая аварийная категория пользователей.
  • В кикшеринге «Яндекс Go» сообщили, что штраф за управление самокатом несовершеннолетними «доходит до 100 тысяч рублей», зафиксирован в оферте сервиса с 2024 года и распространяется на все регионы.
  • Весной 2025 года «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах до 20 км/ч.
  • Тогда же Минтранс предложил запретить электросамокатчикам требовать, чтобы их пропустили пешеходы, и ввести законодательный запрет на езду вдвоём. А в Госдуме обсудили проведение в Москве эксперимента по идентификации пользователей, которые хотят ездить быстрее 12 км/ч, с помощью биометрии.

#новости #электросамокаты

12
1
32 комментария