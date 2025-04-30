«Яковлев» предложил увеличить срок службы пассажирских самолётов «Як-40» с 50 до 60 лет на фоне дефицита воздушных судов

Чтобы «удовлетворить потребности эксплуатантов в полётах на этом типе [самолётов]», уточнили в Росавиации.«Яковлев», который входит в Объединённую авиастроительную корпорацию «Ростеха», планирует направить соответствующую заявку регулятору, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию.Безопасно ли использовать «Як-40» после 50 лет эксплуатации, заключат специалисты Авиарегистра России. Решение могут принять к декабрю 2025 года. В «Яковлеве» отметили: главным критерием при продлении срока будет соответствие каждого отдельного судна «стандартам по прочности, ресурсу и коррозии».«Як-40» — это турбореактивный самолёт с тремя двигателями, разработанный в 1960-х. Вмещает до 32 пассажиров. Серийное производство остановили в 1981 году.На апрель 2025 года в России эксплуатируют всего около 15 штук, но на них выполняются перевозки в том числе «по социально значимым маршрутам на северо-западе страны и на Дальнем Востоке», говорят в Росавиации.По словам директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, эксплуатировать «Як-40» дорого — в частности, из-за силовой установки, которая расходует более 1 т авиакеросина в час. Авиакомпании «несомненно» перешли бы на современные аналоги, но вынуждены ждать начала их серийного выпуска.«Як-40». Источник фото: avia35.ruВ феврале 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей. В мае Bloomberg рассказывало, что из-за дефицита запчастей «Аэрофлоту» придётся разбирать на них суда Boeing и Airbus. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.В феврале 2025 года первое чтение прошёл законопроект о сертификации российских аналогов неоригинальных запчастей для гражданской авиатехники. Цель — ускорить развитие выпуска так называемых PMA-компонентов при дефиците иностранных расходников.#новости #самолёты