Продажи новых автомобилей в России в январе-мае 2025-го упали на 27,5% год к году

До этого глава «АвтоВАЗа» заявил, что «видит основания» для роста цен. По итогам января-мая 2025 года в России продали 437 тысяч новых легковых автомобилей (-26% год к году), 41,7 тысячи лёгких коммерческих машин (-17%), 23,5 тысячи грузовых (-52%) и 4300 автобусов (-53%), следует из данных Минпромторга.Продажи машин отечественного производства за пять месяцев составили 277 тысяч штук — на 10% меньше, чем в январе-мае 2024 года.В мае продажи автомобилей, произведённых в России, сократились на 15% год к году, до 57,6 тысячи. Продажи импортных машин упали на 44% и составили 44,8 тысячи штук. Как пояснили в министерстве, «дополнительным фактором» снижения рынка стала «сезонность».Фото Global Look PressВ начале апреля 2025 года «АвтоВАЗ» сообщил, что по итогам марта производитель продал в России 28,7 тысячи легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada — на 33% меньше год к году. Глава компании Максим Соколов назвал падение рынка «драматическим». Общее снижение продаж легковых машин на российском рынке тогда составило 45%.3 июня 2025 года Соколов заявил «РИА Новости», что «видит основания» для роста цен. Одной из предпосылок для этого он считает удорожание себестоимости производства.#новости