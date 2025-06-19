Telegram-каналы сообщили об отказе Роспатента регистрировать знак Lada Azimut для нового кроссовера «АвтоВАЗа» — предприятие опровергло слухи

И попросило не распространять фейковую новость.«У "АвтоВАЗа" есть все необходимые официальные заключения и подтверждения, что компания имеет полное право использовать это имя для нового автомобиля», — рассказали в пресс-службе производителя.В документе, с которым ознакомилась редакция Autonews, сказано, что название прошло регистрацию.Источник фото: «АвтоВАЗ»Кроссовер Lada Azimut представили 18 июня 2025 года на ПМЭФ. По словам предприятия, автомобиль разработали российские специалисты: «от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели».Серийное производство намечено на 2026 год. Цен пока нет. Quto писало, что стоимость может составить около 2,5 млн рублей.#новости #автоваз