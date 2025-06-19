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Таня Боброва
Транспорт

«АвтоВАЗ» начнёт собирать Lada Iskra на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге

Серийное производство модели запустили в апреле 2025 года — в Тольятти.

  • Производитель договорился о сотрудничестве с «Автозаводом Санкт-Петербург» на ПМЭФ. Объёмы производства Lada Iskra и сроки старта определят позже, говорится в пресс-релизе.
  • Однако глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов уточнил, что сборку первых автомобилей начнут с сентября 2025 года, передаёт «Интерфакс». До конца года, по его словам, компания рассчитывает выпустить около 4000 машин.
  • «АвтоВАЗ» представил Lada Iskra на ПМЭФ-2024. В апреле 2025-го он начал серийное производство автомобиля на заводе в Тольятти. По заявлению компании, модель локализовали более чем на 90% для производства в условиях санкций.
  • «Автозавод Санкт-Петербург» — это бывшее предприятие Nissan. . В 2022 году оно перешло Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту. После его выкупил «АвтоВАЗ», а затем, как писало РБК, вернул государству.
  • В янв��ре 2024 года предприятие начало выпускать автомобили под брендом Xcite. В начале 2025-го «Ведомости» со ссылкой на материалы компании писало, что производственный план «Автозавода Санкт-Петербург» на год предполагает сборку чуть более 6500 автомобилей — в 2,5 раза меньше по сравнению с фактическим объёмом производства предприятия за 2024 год.
Lada Iskra. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.autonews.ru%2Fnews%2F6659f0a59a7947a0e2c5b536&postId=2052286" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Autonews</a>
Lada Iskra. Источник: Autonews

#новости #автоваз #lada

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