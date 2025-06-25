«Отсутствие болтов и каких-либо записей о ремонте»: американский авиарегулятор рассказал об итогах расследования инцидента с отвалившимся в полёте аварийным люком у самолёта Boeing

Авиакомпанию обвинили в недостаточной подготовке сотрудников. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) постановил, что причиной инцидента с Boeing 737 Max в январе 2024 года стали «многочисленные системные ошибки» и «целая череда событий», пишут ABC News, Reuters, CNN и Business Insider. Тогда при наборе высоты у самолёта оторвалась панель-заглушка двери, из-за чего произошла разгерметизация салона.NTSB заявил, что Boeing не обеспечил надлежащую подготовку, руководство и контроль в компании, чтобы предотвратить происшествие. По предварительному отчёту, люк отвалился из-за недостающих болтов. Личности тех, кто забыл вкрутить их, до сих пор не установили — у Boeing не оказалось никаких записей о ремонте заглушки. Если бы хоть один болт был установлен правильно, это предотвратило бы инцидент, заявили в NTSB.Кроме того, ни у кого из бригады ремонтников не было опыта по открытию аварийного выхода и снятию заглушки. Из 24 членов команды это делал хотя бы раз только один человек — но он был в отпуске. Из-за этого регулятор раскритиковал систему обучения сотрудников Boeing.Полные детали расследования NTSB ещё не опубликовал — он сделает это в «ближайшие недели».Источник: NTSB 5 января 2024 года самолёт Boeing 737 Max 9 американской Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в Портленде из-за отпавшего в полёте люка. 6 января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно запретило полёты 171 самолёта Boeing 737 Max 9. Решение поддержали европейский, турецкий и британский регуляторы.После внутренних проверок проблемы со сборкой Max 9 нашли авиакомпании United Airlines и Alaska Airlines. Тогда глава Boeing Дэвид Кэлхун обещал «подойти [к ситуации] с абсолютной прозрачностью». 25 января FAA предупредило, что временно не будет выдавать Boeing разрешения на расширение производства самолётов линейки Max — включая 737 Max 9.В марте Boeing частично провалила аудит авиарегулятора, узнало NYT. Компания не прошла 33 из 89 проверок, говорится в документах. Выяснилось также, что партнёр-производитель корпусов самолёта использовал мыло вместо смазки и проверял уплотнение дверей ключ-картой от гостиничного номера.В том же месяце Дэвид Кэлхун объявил, что покинет должности президента и гендиректора Boeing в конце 2024-го. Со своего поста также ушёл председатель совета директоров Ларри Келлнер.Полина ЛааксоМнения21.10.2024WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха» И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.#новости #boeing