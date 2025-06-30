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Полина Лааксо
Транспорт

Глава американской Ford: осознание, что 70% всех электромобилей в мире сделаны в Китае, «сбивает спесь как ничто другое»

По словам Джима Фарли, китайский автопром представляет «серьёзную угрозу» Ford.

  • «Встроенные технологии у китайских компаний гораздо лучше. Huawei и Xiaomi — в каждой машине. Когда садишься за руль, не нужно подключать телефон. Твоя цифровая жизнь автоматически отображается в автосистеме», — сказал глава Ford. Его цитирует Business Insider.
  • Причина, по которой американский производитель не может так же, кроется в неготовности техгигантов вроде Google и Apple «идти в автомобильный бизнес». Впрочем, по качеству электромобилей и цене китайцы тоже превосходят западных конкурентов, считает Фарли.

Мы конкурируем с Китаем не только на рынке электромобилей. И если проиграем, у Ford нет будущего.

Джим Фарли, гендиректор Ford
Фарли. Источник фото: Axios
Фарли. Источник фото: Axios
  • Фарли не первый раз хвалит китайские компании. Например, в октябре 2024 года он назвал Xiaomi «промышленной махиной» с «потребительским брендом» посильнее, чем у «автокомпаний». Тогда же признался, что ездит на спортивном электромобиле Xiaomi SU7.
Полина Лааксо
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Так Запад рискует ещё больше отстать от конкурентов из Китая.

Палмер. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2F43556486-bdce-11e4-9d09-00144feab7de&postId=1730152" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">FT</a>

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