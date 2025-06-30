Глава американской Ford: осознание, что 70% всех электромобилей в мире сделаны в Китае, «сбивает спесь как ничто другое»

По словам Джима Фарли, китайский автопром представляет «серьёзную угрозу» Ford.«Встроенные технологии у китайских компаний гораздо лучше. Huawei и Xiaomi — в каждой машине. Когда садишься за руль, не нужно подключать телефон. Твоя цифровая жизнь автоматически отображается в автосистеме», — сказал глава Ford. Его цитирует Business Insider.Причина, по которой американский производитель не может так же, кроется в неготовности техгигантов вроде Google и Apple «идти в автомобильный бизнес». Впрочем, по качеству электромобилей и цене китайцы тоже превосходят западных конкурентов, считает Фарли.Мы конкурируем с Китаем не только на рынке электромобилей. И если проиграем, у Ford нет будущего.Джим Фарли, гендиректор FordФарли. Источник фото: AxiosФарли не первый раз хвалит китайские компании. Например, в октябре 2024 года он назвал Xiaomi «промышленной махиной» с «потребительским брендом» посильнее, чем у «автокомпаний». Тогда же признался, что ездит на спортивном электромобиле Xiaomi SU7.Полина ЛааксоМнения26.12.2024«Гибриды — дорога в ад»: бывший глава Aston Martin раскритиковал неспешный переход производителей к выпуску электромобилей Так Запад рискует ещё больше отстать от конкурентов из Китая. #новости