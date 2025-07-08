«30% автодилеров находятся на грани прекращения деятельности»: президент ассоциации РОАД — о состоянии рынка в России

С начала 2025 года уже закрылось около 200 дилерских центров. Президент Асcоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин отметил в разговоре с Autonews, что 30% автодилеров испытывают «серьёзные финансовые трудности». С начала 2025-го в России закрылось около 200 дилерских центров, а всего их в стране примерно 4000.По словам Подщеколдина, нынешняя структура рынка автомобилей в России «не обеспечивает достаточный уровень доходности ни для автопроизводителей, ни для дилеров».При этом количество представленных брендов на российском рынке выросло — в начале 2022 года было зарегистрировано 60 марок, к июню 2025-го их стало 124. «Подавляющее большинство» новых брендов — китайские.К январю 2025 года на складах в России скопилось около 700 тысяч машин — почти вдвое больше, чем на начало 2024-го, сообщал источник РБК. 52% из них составляли российские автомобили.Аналитическое агентство «Автостат» в базовом прогнозе отмечало, что в 2025-м в России продадут 1,38 млн новых легковых автомобилей — на 12% меньше год к году. По пессимистичному прогнозу продажи составят 1,25 млн машин, а рынок сократится на 20%. Согласно базовому прогнозу РОАД, в России в 2025 году будет продано 1,3 млн новых машин.#новости #автомобили