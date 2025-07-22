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Евгения Евсеева
Транспорт

«Яндекс Карты» добавили уровни развязок и мостов и объёмные туннели

Пока — в 50 городах.

  • Теперь можно изучить не только разметку, но и уровни развязок, сообщили в компании. Это поможет найти нужный съезд или спланировать поворот. Кроме того, трёхмерными стали и туннели — так проще понять, где они начинаются.
Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Обновление доступно в «Яндекс Картах» в режиме навигации и в «Яндекс Навигаторе». Пока — в 50 городах, но позже функция появится во всех городах России.
  • Маршрут также строится по нужному уровню развязки, «Навигатор» будет вести водителя по нужной полосе. Обзор дороги будет адаптироваться по мере приближения к «сложному» участку: сначала можно будет рассмотреть развязку или туннель, а потом приложение приблизит карту.
Источник: «Яндекс»

#новости #яндекскарты

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