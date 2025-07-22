«Яндекс Карты» добавили уровни развязок и мостов и объёмные туннели

Пока — в 50 городах.Теперь можно изучить не только разметку, но и уровни развязок, сообщили в компании. Это поможет найти нужный съезд или спланировать поворот. Кроме того, трёхмерными стали и туннели — так проще понять, где они начинаются.Источник: «Яндекс»Обновление доступно в «Яндекс Картах» в режиме навигации и в «Яндекс Навигаторе». Пока — в 50 городах, но позже функция появится во всех городах России.Маршрут также строится по нужному уровню развязки, «Навигатор» будет вести водителя по нужной полосе. Обзор дороги будет адаптироваться по мере приближения к «сложному» участку: сначала можно будет рассмотреть развязку или туннель, а потом приложение приблизит карту.Источник: «Яндекс»#новости #яндекскарты