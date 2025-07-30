«Мы единственные, кто может заняться Домодедово»: совладелец аэропорта Внуково — о состоянии авиарынка, консолидации московских аэропортов и партнёрстве с государством

Почему? Если мы вернёмся в 2019 год, то вы увидите во Внуково 24 млн пассажиров. Исходя из составленного на тот год плана, мы должны были в 2026 году запустить вторую очередь терминала А и по итогам 2025-го обслужить 30 млн человек — вдвое больше, чем есть сейчас в реальности. У нас под этот план и построенная инфраструктура, и техника, сервисы.
Могу сказать, при каком условии снова будет рост и когда мы вернёмся, например, к строительству второй очереди: когда откроются европейские рынки и мы вернёмся в состояние 2019 года.