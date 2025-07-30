«Мы единственные, кто может заняться Домодедово»: совладелец аэропорта Внуково — о состоянии авиарынка, консолидации московских аэропортов и партнёрстве с государством

Авиационная перевозка на сегодняшний день — самый либерализированный глобальный рынок в стране. Потому что перевозчиков много, а направлений мало. <...>

В сегодняшнем рынке невозможен сговор. Можно договориться с крупными игроками, с туркомпаниями? Нет, конечно. У каждого свои интересы. У всех авиакомпаний динамическая система ценообразования. У каждой свои правила заполняемости. Поэтому конкуренция есть, и рынок будет более-менее держать цену.