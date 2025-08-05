Фото: дебютный кроссовер российской автомобильной марки Tenet

Он похож на китайский Chery Tiggo 8 Plus. Источник здесь и далее: TenetАвтомобиль Tenet T8 показали «вживую» в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в рамках полумарафона «Северная столица», пишет «Коммерсантъ».Автомобиль анонсировали в конце июля 2025 года. Это семиместный среднеразмерный кроссовер, похожий на Chery Tiggo 8 Plus, отмечал «Авто.ру».В салоне установлен 15,6-дюймовый экран мультимедиа с разрешением 2,5К. Диагональ цифровой приборной панели составляет 10,3 дюйма. Площадь люка панорамной крыши — 1,2 м². За музыку отвечают восемь либо десять динамиков Sony.Цены, дату начала продаж и технические характеристики машины в компании не раскрывают. Серийное производство автомобилей марки наладят на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») представила бренд Tenet в феврале 2025 года. Тогда компания подписала на автозаводе в Калуге соглашение о технологическом партнёрстве с китайской Defetoo.В мае глава «АГР Холдинга» Алексей Калицев сообщал «Ъ» о планах вывести на российский рынок четыре модели среднего ценового сегмента в 2025 году. В основе модельного ряда будут преимущественно автомобили класса SUV.#новости #tenet