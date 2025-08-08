Российский бренд Tenet показал свой второй автомобиль — кроссовер Tenet T7

Внешне он похож на Chery Tiggo 7L, отмечает «Авто.ру».Источник здесь и далее: TenetЭто переднеприводный внедорожник, пишет «Авто.ру». Его серийное производство наладят на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Цены и дата начала продаж неизвестны.Внутри установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом».Есть аудиосистема Sony, подсветка салона, климат-контроль, датчики света и дождя, давления в шинах, дистанционный запуск двигателя, камеры кругового обзора, круиз-контроль и возможность отсроченного выключения фар.В салоне Tenet T7 — два экрана одинакового размера, по 12,3 дюйма. Один используется как приборная панель, а второй служит как мультимедийная система.AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») представила бренд Tenet в феврале 2025 года. Тогда компания подписала на автозаводе в Калуге соглашение о технологическом партнёрстве с китайской Defetoo.В мае глава «АГР Холдинга» Алексей Калицев сообщал «Ъ» о планах вывести на российский рынок четыре модели среднего ценового сегмента в 2025 году. В основе модельного ряда будут преимущественно автомобили класса SUV.Евгения ЕвсееваТранспорт5 авгФото: дебютный кроссовер российской автомобильной марки Tenet Он похож на китайский Chery Tiggo 8 Plus. #новости #tenet