Евгения Евсеева
Транспорт

Российский бренд Tenet показал свой второй автомобиль — кроссовер Tenet T7

Внешне он похож на Chery Tiggo 7L, отмечает «Авто.ру».

Источник здесь и далее: Tenet
  • Это переднеприводный внедорожник, пишет «Авто.ру». Его серийное производство наладят на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Цены и дата начала продаж неизвестны.
  • Внутри установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом».
  • Есть аудиосистема Sony, подсветка салона, климат-контроль, датчики света и дождя, давления в шинах, дистанционный запуск двигателя, камеры кругового обзора, круиз-контроль и возможность отсроченного выключения фар.
  • В салоне Tenet T7 — два экрана одинакового размера, по 12,3 дюйма. Один используется как приборная панель, а второй служит как мультимедийная система.
  • AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») представила бренд Tenet в феврале 2025 года. Тогда компания подписала на автозаводе в Калуге соглашение о технологическом партнёрстве с китайской Defetoo.
  • В мае глава «АГР Холдинга» Алексей Калицев сообщал «Ъ» о планах вывести на российский рынок четыре модели среднего ценового сегмента в 2025 году. В основе модельного ряда будут преимущественно автомобили класса SUV.
Фото: дебютный кроссовер российской автомобильной марки Tenet

Он похож на китайский Chery Tiggo 8 Plus.

Источник здесь и далее: Tenet

#новости #tenet

