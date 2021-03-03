Разработчик беспилотного аэротакси Volocopter привлёк €200 млн Статьи редакции
Стартап планирует начать коммерческие полёты в течение двух лет.
Немецкий стартап Volocopter привлёк средства в рамках дополнительного финансирования серии D. Среди новых инвесторов — BlackRock, Avala Capital, Atlantia S.p.A., Continental AG, NTT и Tokyo Century.
Стартап направит средства на укрепления лидерства на рынке аэротакси. Volocopter планирует открыть коммерческие рейсы аэротакси в течение ближайших двух лет.
В 2019 году Volocopter привлёк €50 млн от владельца Volvo и Geely. По данным Crunchbase, всего стартап привлёк €368,2 млн с момента основания в 2011 году.
Volocopter представил аэротакси VoloCity для коммерческих полётов в августе 2019 года. Транспорт может перевозить двух пассажиров на расстояния до 35 км. Вместо вертолётного винта у аэротакси 18 роторов, чтобы издавать меньше шума.
В октябре 2019 года компания показала новый беспилотник VoloDrone для перевозки грузов. Он может переносить грузы до 200 кг на расстояния до 40 км.
Конечно круто, но я хотел летающий делореан
всё хорошо - но два пассажира это мало для коммерческого использования. Хотя задел конечно серьезный. Да и что там говорить, Тесла тоже с двухместных дорогих родстеров начиналась. Но у Теслы не было выбора. На заре технологической революции под это никто бы не дал денег, а сейчас только одной из фирм легко пару сотен миллионов евро вручили, как мы видим.
вы не совсем верны про Теслу. Тесла впрыгнула в последний вагон больших государственных дотаций в альтернативную энергетику.
Только один штат Нью-Йорк потратил 750 млн долл, чтобы построить завод для SolarCity .
Поэтому следующий виток развития для аэротокси мы увидим после схожих государственных программ.
Например, в Дубае.
Пруфы будут? Тесла только один раз получала кредит от государства и отдала его на 10 лет раньше. Государство ещё наварилось 20 млн. на процентах. Solarcity была раньше отдельной компанией. Я не в курсе если ей что-то давали. Обычно правительство США даёт только поблажки в налогах либо кредиты под низкий %.
Если вы про завод от штата, то вот:
Законный торшер
Ни в коем случае не отрицаю роли государства. Пусть хотя бы не мешает. Но 1 млрд для одного из крупнейших энергетических проектов, таких как Solar City - это не поддержка, а капля в море. Как seed инвестиции. А дальше, что вырастет то вырастет. И SolarCity вырос.
SolarCity - это питание электрозаправок + частных домов с Power Wall(батареи от Тесл не выбрасывают, а довырабатывают) + коммерческих зданий(слышали про известный скандал с пожаром одного из гипермаркета Wallmart? Там был Solar City на крыше уже после поглощения Маском родственной компании).
При этом миллиард долларов - это один год поддержания небольшого государства - например, Белоруссии. Точнее шайки, которая потребляет этот миллиард. Точнее не миллиард - а полтора миллиарда.
p.s. Точнее 750 млн vs 1,5 млрд. Потрать в два раза меньше, чтобы впрыгнуть в вагон...Пусть даже последний, с ваших слов.
Я думаю что имея 6 моторов и дублирование плат управления с безопасностью всё будет в порядке. Особенно если батарею тоже разделить на 2 независимых.
Конституционный
Ну после того как штук 20 разобьются, пофиксят все косяки, которые невозможно учесть при разработке, с безопасностью будет все а порядке. Наверное )
Да и в целом есть много вопросов. В частности по окупаемости и тд. При современных технологиях это так и останется стартапом, либо весьма узкое применение.
Ага, грузовые проекты скорее всего и станут массовыми. Сначала внутри территории корпораций. Очевидно, что это самый быстрый, а может даже менее энергозатратный способ - ведь здания нужно объезжать. Пропускать кого то и т.п. А тут прямиком. Да и днём, когда солнечного электричества полно - практически даровая энергия.
Законный торшер
Нее... не разобьются. Авторотация не даст. По этому принципу работают автожиры, однако они более аварийны из-за несбалансированной оси. Здесь разнесенная схема - несколько осей по бокам и верхам от центра тяжести. Автожиры неустойчивы, могут свалиться в разные стороны. Здесь же такой опасности куда меньше. Конструкция смотрится как бутерброд, который падает нужной стороной вниз(падает маслом вниз).
Но... мне не кажется убедительной эта схема по причине коммерческого использования. Нет крыльев для удержания в полете. Слишком большое сопротивление воздуха из-за конструкции с лопастями наверху.
Безопасность - это конёк конечно. Но движение прежде всего горизонтальное, а тут чисто вертикальная схема.
Другие проекты гибридны - с крыльями, при этом способные на вертикальный взлёт смотрятся куда убедительнее и экономичнее. Даже вертолёты - предыдущая ступень эволюции используют какие-никакие крылья. https://youtu.be/bugqgAk63HQ
Кстати, по этой же причине Virgin Group и Galactics смотрится убедительнее многих других проектов космического туризма и аэрокосмических полетов.
из этого в реальный практический аппарат доберется только схема = высокоплан...
12 двигателей заменят - 2 импеллера в крыльях для подъема, спуска, поддержания с разным направлением вращения для компенсации разворота.
2* толкающих двигателя - *резервирование для полетов в городе
1 импеллер в хвосте для поворотов.
Интересно,как это будет регулироваться
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