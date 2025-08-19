Популярное
Полина Лааксо
Транспорт

В июле 2025-го россияне приобрели 567,2 тысячи легковушек с пробегом — на 21,4% больше месяц к месяцу и на 3,8% больше год к году

Это рекорд за последние девять месяцев, пишет «Автостат».

  • Лидер среди марок — Lada. У неё 139,2 тысячи проданных штук. Второе место по продажам заняла японская Toyota с показателем в 58,4 тысячи единиц.
  • На третьем месте расположилась южнокорейская марка Kia (33,1 тысячи штук). На четвёртом и пятом — южнокорейский Hyundai (31,7 тысячи) и японский Nissan (25 тысяч).
Источник данных здесь и ниже: «Автостат»
  • Среди причин для роста продаж опрошенные «Ъ» участники рынка называют снижение ключевой ставки ЦБ, небольшое снижение кредитных ставок и цен на автомобили, эффект отложенного спроса и укрепление рубля.
  • Ещё один фактор — оживление на рынке новых автомобилей. Многие покупатели действует по схеме «продал одну машину, купил другую».
Таня Боброва
Транспорт
«Пока видим, что рынок идёт по самой пессимистичной траектории»: глава «АвтоВАЗа» — о прогнозах продаж автомобилей в России

В сентябре 2025-го компания решит, переходить ли на четырёхдневный режим работы из-за «тенденций на авторынке».

#новости

