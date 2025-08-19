Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Техника
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Транспорт

Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» заключили соглашение с Санкт-Петербургом: они вложат деньги в развитие велоинфраструктуры города

Сумма может составить от 37 млн до 42 млн рублей.

  • Документ предусматривает инвестиции кикшерингов, в частности, в создание велодорожек и парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет РБК.
  • В «МТС Юрент» объяснили, что инициатива поступила от кикшерингов: это «компромисс» на фоне введённых в городе ограничений. С 1 августа 2024 года в Санкт-Петербурге запрещено парковать электросамокаты в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. А с 1 июля 2025-го — передвигаться по тротуарам со скоростью выше 10 км/ч.
  • Также в компании отметили, что развитие велодорожек и парковок напрямую стимулирует спрос на аренду самокатов, поэтому инвестиции должны окупиться. По мнению Whoosh, совместная проработка инфраструктуры также поможет возобновить движение в четырёх районах города.
  • Объём инвестиций кикшеринги не раскрыли. В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что город в 2025 году направит на развитие инфраструктуры 37 млн рублей. Председатель же комитета Михаил Казаков рассказал о сумме в около 40 млн рублей.
  • По данным «Фонтанки», кикшеринги будут вносить в бюджет города по 1000 рублей за каждый самокат, размещённый на территории города. Совокупный парк — 42 тысячи устройств, значит перечислить компании должны около 42 млн рублей.
Источник: Globallookpress
Источник: Globallookpress

#новости #яндекс #whoosh #мтсюрент #санктпетербург

12
4
4
1
50 комментариев