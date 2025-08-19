Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» заключили соглашение с Санкт-Петербургом: они вложат деньги в развитие велоинфраструктуры города

Сумма может составить от 37 млн до 42 млн рублей.Документ предусматривает инвестиции кикшерингов, в частности, в создание велодорожек и парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет РБК.В «МТС Юрент» объяснили, что инициатива поступила от кикшерингов: это «компромисс» на фоне введённых в городе ограничений. С 1 августа 2024 года в Санкт-Петербурге запрещено парковать электросамокаты в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. А с 1 июля 2025-го — передвигаться по тротуарам со скоростью выше 10 км/ч.Также в компании отметили, что развитие велодорожек и парковок напрямую стимулирует спрос на аренду самокатов, поэтому инвестиции должны окупиться. По мнению Whoosh, совместная проработка инфраструктуры также поможет возобновить движение в четырёх районах города.Объём инвестиций кикшеринги не раскрыли. В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что город в 2025 году направит на развитие инфраструктуры 37 млн рублей. Председатель же комитета Михаил Казаков рассказал о сумме в около 40 млн рублей.По данным «Фонтанки», кикшеринги будут вносить в бюджет города по 1000 рублей за каждый самокат, размещённый на территории города. Совокупный парк — 42 тысячи устройств, значит перечислить компании должны около 42 млн рублей.Источник: Globallookpress#новости #яндекс #whoosh #мтсюрент #санктпетербург