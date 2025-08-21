Популярное
Таня Боброва
Транспорт

Российский бренд Tenet открыл продажи кроссоверов Tenet T7, которые собирают на заводе в Калужской области

По цене от 2,68 млн рублей.

Источник: Tenet
  • Первую партию машин отправили с завода в Калужской области дилерам по всей России, рассказала компания.
  • Как уточняет Autonews, кроссовер доступен в двух комплектациях — Active и Prime — по цене от 2,68 млн и 2,88 млн рублей соответственно. Издание отмечает, что внешне автомобиль похож на Chery Tiggo 7L — и обе модели «практически идентичны по техническим характеристикам».
  • Внутри установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом». Привод только передний.
  • AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») официально представила бренд Tenet в феврале 2025 года. Технологическое партнёрство заключили с китайской Defetoo. Собирать автомобили в Калуге начали в июле 2025-го.
Евгения Евсеева
Транспорт
Российский бренд Tenet показал свой второй автомобиль — кроссовер Tenet T7

Внешне он похож на Chery Tiggo 7L, отмечает «Авто.ру».

Источник здесь и далее: Tenet

